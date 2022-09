Non penserete mai che sia lei dopo Vite al Limite: resterete sotto shock, oggi è irriconoscibile

Farete davvero difficoltà a riconoscerla dopo Vite al Limite: non penserete mai che sia lei, oggi è davvero irriconoscibile, da restare sotto shock.

Il suo percorso nella clinica di Houston non ha portato grandissimi risultati, ma adesso sì che l’ex paziente di Vite al Limite è completamente cambiata! Durante il suo programma di dimagrimento, la quarantaduenne non aveva adottato un atteggiamento favorevole nei confronti della dieta impostole dal medico chirurgo iraniano, non soddisfacendo alla grande le sue richieste. Una volta ritornata a casa, però, sembrerebbe che tutto sia cambiato. L’abbiamo rintracciata su Facebook ed oggi mostra una forma fisica completamente differente.

Insieme ad Erica Wall – la cui trasformazione vi farà venire davvero i brividi – la protagonista di questo nostro articolo è stata la star indiscussa della quinta stagione di Vite al Limite. Spinta da una forte desiderio di ritornare in forma, la quarantaduenne dell’Oklahoma ha voluto chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita. Pesava 277 kg al momento della sua prima pesata in clinica, ma quando ne è uscita ne pesava poco più di 50 kg in meno. Cos’è successo, poi, quando è ritornata a casa? Non lo sappiamo con certezza, ma sembrerebbe che la paziente abbia capito seriamente quanto fosse importante per lei ritornare in forma. Resterete sotto shock quando la vedrete dopo Vite al Limite.

Irriconoscibile dopo Vite al Limite: non penserete mai che sia lei, sotto shock

Dimagrire tante volte non è solo una questione estetica, ma anche di salute. Ricordate quando vi abbiamo parlato della storia di Bettie Jo e vi abbiamo raccontato di quanto i suoi chili di troppo condizionavano le sue condizioni? Anche Cynthia Wells ha scelto di rivolgersi a Vite al Limite per via dei suoi 277 kg e tutte le conseguenze che questo peso le comportava. Tuttavia, il suo percorso all’interno della clinica di Houston non è stato granché: la quarantaduenne dell’Oklahoma, infatti, non è riuscita a dimagrire tantissimo. Certo, questo non vuole dire affatto che la Wells abbia deluso le aspettative del dottor Nowzaradan, ma sicuramente il medico chirurgo iraniano si sarebbe aspettato qualche cosa in più dalla sua paziente. Come sta oggi? Resterete sotto shock!

Quando è uscita dalla clinica di Houston, Cynthia Wells pesava 206, ma adesso sembrerebbe che ne pesi molti ma molti di meno. Non sappiamo quanti con certezza, ma rintracciandola sui social abbiamo scoperto che la donna è fortemente cambiata quando è ritornata a casa. Certo, il suo percorso è ancora all’inizio, ma non si può affatto dire che Cynthia abbia rinunciato al suo obiettivo. Guardatela qui:

Da restare sotto shock, non c’è che dire! Rispetto a come entrata e come è uscita, si può dire che non si penserebbe mai che sia lei. In ogni caso, non ci reste che congratularci con lei per il risultato ottenuto.