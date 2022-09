Non li aveva! La Regina Elisabetta ne era sprovvista: il particolare retroscena

In pochissimi ci crederanno, ma spunta un particolare retroscena sulla Regina Elisabetta: la sovrana ne era completamente sprovvista.

Tra i tantissimi sovrani che si sono alternati al regno d’Inghilterra, la Regina Elisabetta è stata tra le più amate. Salita al trono quando era giovanissima, la moglie del duca d’Edinburgo ha regnato per ben 70 anni, riscuotendo un grosso clamore e un seguito perlopiù clamoroso. Avete visto cos’è successo a Londra subito dopo la notizia della sua morte? Sono arrivate delle immagini davvero da brividi!

Tutti l’hanno amata, ma forse non tutti la conoscevano alla perfezione. D’altra la Regina Elisabetta era davvero una donna dalle mille sorprese. Avete letto, a proposito, cosa vi abbiamo raccontato recentemente sul suo conto? A solo 19 anni, è diventata regina d’Inghilterra, ma in pochissimi sanno che cosa fatto Elisabetta II poco prima di salire al trono. L’avreste mai immaginato?

Oltre a questo che vi abbiamo raccontato in un nostro articolo, c’è anche un altro particolare retroscena sulla Regina Elisabetta che siamo certi che in conoscono in pochissimi. Sapeva davvero fare di tutto, era una donna che ci teneva alla linea e allo stile, ma c’era una cosa di cui la sovrana inglese ne era completamente sprovvista! Cosa? Non lo immaginereste mai.

Spunta un particolare retroscena sulla Regina Elisabetta: non l’avreste mai immaginato

Tante volte ci è capitato di parlarvi della Regina Elisabetta, dei suoi ‘segreti’ di stile e delle sue decisioni ‘shock’, ma non ci è mai capitato di raccontarvi questo particolare retroscena. Si tratta di qualcosa davvero di clamoroso e che, senza alcun dubbio, vi lascerà davvero senza parole. Non ve lo sareste mai aspettati, ve lo garantiamo.

Se vi dicessimo, infatti, che la Regina Elisabetta era completamente sprovvista di patente e passaporto, ci credereste? Fareste bene a farlo perché – da quanto si legge su Fanpage – sembrerebbe essere proprio così. La sovrana inglese, quindi, non aveva un documento di riconoscimento che accertasse la sua identità e né uno che le permettesse di viaggiare.

Davvero curioso, vero? Come darvi torto! A tutto, però, c’è una spiegazione! Su Fanpage, infatti, si legge che in Inghilterra i documenti è proprio la regina a rilasciarli. Nel suo caso, quindi, sarebbe stata la diretta interessata a firmare documenti per se stessa.

Dove verrà sepolta la sovrana inglese?

Seppure siano trascorsi pochissimi giorni dalla sua morte, quello che tutti vogliono sapere è dove verrà sepolta la sovrana inglese. I funerali, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, si svolgeranno con ogni probabilità Lunedì 19 Settembre, ma prima di questo evento c’è la possibilità che la bara possa essere esposta presso Westminster Wall per circa due giorni.

Una volta ultimato il tutto, però, dove verrà trasportata la salma della Regina d’Inghilterra? Così com’è accaduto poco più di un anno fa a suo marito Filippo, anche Elisabetta II verrà sepolta presso la Cappella San Giorgio, dove tra l’altro si trovano le salme di sua sorella e del suo papà.