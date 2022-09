Che cosa ha studiato Costanza Caracciolo prima di diventare famosa: la showgirl lo svela parlando con i follower.

Costanza Caracciolo è sposata dal 2019 con Christian Vieri. Sono diventati genitori di due bambine, Stella e Isabel. In una recente intervista rilasciata a Il Corriere Vieri ha parlato dell’amore che lo lega alla showgirl, sottolineando il fatto di essere cambiato con lei. Ha anche svelato che si conoscevano da anni ma non era mai successo nulla.

Con Costanza tutto è cambiato ed è avvenuto in modo molto naturale: “Sono maturato. Difficile spiegare come ci si accorge di essere pronti per una relazione fissa e figli. Con Coco sto bene, non ho bisogno di niente”, ha affermato. La bella showgirl lo ha fatto innamorare tanto che quando si sono fidanzati hanno subito deciso di fare un figlio. Prima ancora di conoscere Bobo Vieri, Costanza si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo.

Era giovanissima quando vinse il titolo di Veline e arrivò sul bancone di Striscia la notizia insieme a Federica Nargi. In questi anni, dopo l’esperienza nel tg satirico l’abbiamo vista in diversi programmi tv ed è stata impegnata in molti progetti. Ad oggi ha avviato anche la sua attività da imprenditrice creando il sito Coistel Beauty, dove è possibile acquistare il suo prodotto per i capelli. Ne mostra l’efficacia sui social, e su instagram condivide in generale la sua quotidianità. Qualche giorno fa, interagendo con i follower che la seguono, ha risposto alle loro curiosità. Un utente le ha chiesto quale scuola avesse fatto e lei ha svelato cosa ha studiato.

Costanza Caracciolo, cosa ha studiato prima del successo: lo svela a tutti sui social

Dopo la pausa estiva trascorsa al mare con la sua famiglia, Costanza è tornata a casa e ha ripreso le vecchie abitudini. Una delle tante è quella di andare nuovamente in palestra. Ha condiviso un video su instagram in cui mostra i vari esercizi che svolge con i pesi e gli attrezzi.

E’ molto attiva sui social e condivide molto della sua quotidianità. Durante le vacanze ha condiviso scatti in costume e storie di quello che faceva durante il giorno. Per esempio ha fatto vedere la sua manicure, raccontando di aver ‘osato’ con un rosso acceso. Ha spiegato che solitamente utilizza toni non forti per questo scrive di aver osato. Costanza è famosissima quindi ogni cosa, almeno della sua carriera, e in parte anche della sua vita privata, è nota. Ma sapete che cosa ha studiato prima di diventare così famosa? Lei stessa l’ha svelato parlando con i follower.

La showgirl, rispondendo ad una domanda di un utente, ha fatto sapere di aver fatto il liceo classico e che la sua materia preferita era la filosofia. Aggiunge che anche la letteratura greca non era male. A quanto pare Costanza si è diplomata al liceo indirizzo classico.