“Non mi sfracello con la chirurgia plastica”: l’attrice racconta la sua decisione

L’attrice spiega la sua decisione per quanto riguarda la chirurgia estetica: “Non mi sfracello con la chirurgia”, ecco che cosa pensa al riguardo.

Quando si arriva alla soglia dei 40 o dei 50 anni molte persone sentono la necessità di ricorrere alla chirurgia plastica. C’è chi non lo nasconde e chi invece fa a meno di dirlo; c’è chi fa qualche ritocchino per allineare una ruga e chi invece ne fa uso per togliere qualche difetto.

La bellezza è sicuramente una ‘qualità’ che si riconcorre. Ma non solo coloro che hanno raggiunto una determinata età, anche le persone più giovani ne fanno uso. Per esempio, Sophie Codegoni non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia. A Verissimo, durante una puntata in cui era presente insieme a Soleil Sorge, dopo il Gf Vip, lo ha riferito. Ha spiegato di aver rifatto il seno e le labbra ma di aver capito di stare esagerando: “Ho rifatto il seno e le labbra. Poi stavo esagerando e quando capisci che ti stai rovinando allora ti fermi. Così ho fatto la ialuronidasi, ho tolto le labbra e ho solo il seno rifatto”, aveva raccontato. Anche Soleil aveva fatto sapere, parlando nella stessa puntata, di essersi ‘pentita’ di un ritocchino e di aver provveduto per toglierlo.

Lei e l’ex tronista hanno detto di essere pro ma a quanto pare non proprio tutti lo sono o comunque non ricorrerebbero a qualche ‘interventino’. Un’attrice amatissima ha sempre fatto sapere di non voler ricorrere alla chirurgia, e quindi di non averne mai fatto uso. Una decisione che ha dato spiegandone il motivo.

“Non mi sfracello con la chirurgia plastica”: l’attrice racconta i motivi della sua decisione

I personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione, fanno spesso ricorso, con maggiore costanza, alla chirurgia plastica rispetto alle persone non note. Sono tantissimi coloro che hanno fatto un piccolino ritocchino, dalla labbra agli zigomi, o per cancellare le rughe che sono apparse negli anni.

Ma non tutti però pensano di poter ricorrere un giorno a qualche ritocco estetico. Un’attrice in particolare ha sempre detto di non voler fare uso della chirurgia. Elena Sofia Ricci che oggi ha 60 anni ed è sempre più bella e in forma smagliante, ha sempre raccontato di non voler modificare qualche parte del suo corpo perchè, dice, più riempi la faccia più cade sotto il peso della gravità.

“Non mi sfracello con la chirurgia plastica… preferisco far cadere quel poco che ho, può sempre servire una bella e affascinante cinquantenne, se divento un muppet non posso più fare nulla”, aveva raccontato. L’attrice che ha una carriera alle spalle immensa, con i suoi 60 anni continua ad incantare con bellezza e talento, e con la sua forma naturale.