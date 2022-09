Shaila Gatta rinnova il look: ha scelto per i capelli una nuova nuance

Shaila Gatta rinnova il look, l’ex velina ha scelto una nuova sfumatura di capelli: ecco come si è mostrata.

Shaila Gatta è l’ex velina di Striscia la Notizia. L’anno scorso insieme a Mikaela ha annunciato il suo addio al programma dopo aver calcato quel bancone per diverse stagioni. Dopo aver salutato il tg satirico le abbiamo viste ritornare per sostituire le nuove veline, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, che dovevano stare in quarantena avendo avuto contatti con una persona che aveva contratto il covid.

Il percorso di Shaila e Mikaela sul piccolo schermo su canale 5 non si è fermato. Le abbiamo viste alla conduzione di Paperissima insieme a Vittorio Brumotti e il Gabibbo. In queste settimane l’ex velina mora ha approfittato della pausa estiva per trascorrere qualche giorno al mare o in altri meravigliosi posti. Ha incantato con i suoi look, sfoggiando costumi molto originali che le stavano benissimo. Lo sappiamo perchè ha pubblicato sul suo canale social moltissimi scatti e storie in quei giorni.

E’ abbastanza attiva su instagram, dove condivide immagini e ig quotidiane. Di recente ha mostrato, attraverso la ricondivisione di una foto, il look, che ha deciso di rinnovare.

Shaila Gatta mostra la sua nuova nuance: la ballerina ha deciso di rinnovare il suo look

In questo ultimo mese Shaila è stata al centro del gossip dopo essere stata ‘beccata’ insieme ad un ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino. Prima di farsi vedere insieme erano stati paparazzati dai fan che hanno subito pensato ad una frequentazione. Poco dopo la ballerina ha spiegato che non sono una coppia rivelando i motivi di questa vicinanza.

Sappiamo che entrambi sono molto sportivi e per questo hanno deciso di intrecciare i diversi background per dare vita a progetti comuni: “Prendersi cura del proprio corpo e imparare ad amarlo. Vogliamo comunicare ciò che i nostri studi e le nostre esperienze ci hanno insegnato negli anni”, ha scritto. A quanto pare, come hanno spiegato, si sono uniti per mettere insieme gli studi e le loro esperienze per poter comunicare alle loro community quello che sanno sulla cura del corpo. Shaila sui social spesso ha mostrato alcuni video dei suoi allenamenti. Il suo fisico tonico e scolpito ne è la prova. E’ bella come il sole, castana e un sorriso smagliante. A Striscia la notizia ci colpì da subito la sua bellezza ma ancora prima il talento. Sul suo canale instagram aggiorna spesso i follower mostrando la sua quotidianità. Negli ultimi giorni ha fatto vedere il suo look rinnovato.

La ballerina ha ripostato una foto condivisa dal negozio dove si è recata per fare i capelli. Come fanno sapere i professionisti, ha scelto le loro nuance. Sembrerebbe che abbia scelto una sfumatura diversa per i capelli, sempre sul nero, e la piega è morbida.