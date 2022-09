Famoso comico diventa papà e il nome del bebè è un omaggio a Raffaella Carrà

Il famoso comico diventa papà per la prima volta e il nome del bebè è un omaggio a Raffaella Carrà.

L’amore è nell’aria, un po’ ovunque, in giro per il mondo. Infatti il 2022 ha visto la celebrazione di tante storie sentimentali. Molte coppie della televisione e del cinema hanno deciso di fare quel passo in più e sposarsi. La coppia che più ha fatto sognare è quella di Ben Affleck e Jennifer Lopez.

I due attori che erano stati insieme più di 20 anni fa si sono ritrovati dopo tutto questo tempo. A luglio hanno celebrato le nozze in segreto a Las Vegas rivelando l’evento soltanto qualche ora dopo. Poche settimane fa invece hanno pronunciato il secondo sì. La festa, questa volta, si è tenuta nella casa dell’attore in Georgia. Ma non solo matrimoni, in questo periodo ci sono state anche molte nascite e molti annunci.

Qualche giorno fa è diventato papà per la quarta volta l’attore Peter Facinelli. Lo abbiamo conosciuto grazie alla saga Twilight dove ha vestito i panni di Carlisle, padre del protagonista. Nelle ultime ore a sorprendere i fan è arrivato un annuncio improvviso. Un famoso comico ha annunciato che diventerà papà per la prima volta durante un suo spettacolo.

Un famoso comico diventerà papà per la prima volta: l’annuncio è arrivato durante un suo spettacolo

Il 2022 è iniziato avvolto dall’amore. Abbiamo vissuto le emozioni del matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez, quelle delle nozze di Britney Spears o di recente quelle di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia appena citata ha detto sì a Venezia.

Nelle ultime ore è arrivata un’altra bellissima notizia. Un famoso comico, secondo quanto riportato dal pubblico presente al suo spettacolo, ha annunciato che diventerà papà. La notizia è stata spifferata a Deianira Marzano in un messaggio su instagram, rivelata poi attraverso una sua storia. Una fan le ha scritto che Angelo Pintus durante uno dei suoi spettacolo del tour, ha fatto sapere che sua moglie è in attesa del primo figlio.

Il comico è sposato dal 2017 con Michela Sturaro. La fan scrive nel messaggio: “Ciao Deia, ieri allo spettacolo di Pintus a Taormina ha detto che lui e la moglie aspettano un bambino”. Inoltre ha aggiunto che, come dichiarato dall’amatissimo comico, avrebbero già scelto il nome: si chiamerà Rafael, in onore della mitica Raffaella Carrà. La notizia è iniziata a circolare da subito anche se al momento Pintus non ha ancora rivelato nulla. Sui social il comico non pubblica molte foto che riguardano la sua vita privata. L’ultimo post con la moglie lo ha condiviso a settembre del 2021, in occasione del loro anniversario di matrimonio: “Oggi siamo sposati da quattro anni…noi siamo sempre qui, insieme, ovunque, a ridere, ad abbracciarci ma soprattutto a bere”.