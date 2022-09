La tragedia che ha colpito Victoria De Angelis dei Maneskin: triste retroscena

Il dramma vissuto da Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin: il doloroso retroscena risale a quando era molto giovane.

Il suo viso angelico fa sì che, quando la vediamo esibirsi sul palco con la sua band, non ci aspetti tanta travolgente grinta. Eppure è proprio questo il fascino più irresistibile di Victoria De Angelis, fondatrice e componente insieme a Thomas Raggi dei Maneskin, il gruppo rock italiano più amato del momento

Un successo clamoroso quello dei 4 ragazzi romani, nato prima dall’amicizia annosa tra Victoria e Thomas a cui poi si è aggiunto Damiano e, in seguito ad un annuncio pubblicato su Facebook, anche Ethan. Dalle strade della Capitale al tetto del mondo: nel 2017 i Maneskin hanno partecipato all’undicesima stagione di X Factor e da lì in poi il resto è storia.

Il primo posto conquistato al Festival di Sanremo, il trionfo all’Eurovision, i tour in Italia e all’estero, fino a conquistare gli Usa. Un sogno diventato realtà per tutti loro e anche per il la musica nostrana che ha potuto così mostrare al mondo l’anima più rock di questo Paese. Unica donna del ‘team’, Victoria De Angelis è, come i compagni, anche un’icona fashion capace di lasciare il segno anche per quanto riguarda i suoi look.

Col suo stile sospeso tra il dark e il sensuale fa girare la testa a tutti, ma dietro la sua immagine così aggressiva si nasconde in realtà un passato molto doloroso. Non solo il problema di cui ha sofferto da adolescente, ma anche un lutto molto grave. Ne ha parlato sua nonna in intervista rilasciata a Di Più qualche tempo fa.

Victoria De Angelis, retroscena inaspettato: nessuno lo avrebbe immaginato

Come molti ormai sanno, la musicista 22enne è danese da parte di madre. Proprio a quest’ultima, è legata la tragedia che ha segnato la vita della rockstar. Elin Uhrbrand, nonna di Victoria, ha rivelato che la nipote ha perso la mamma anni fa, in seguito ad una lunga malattia.

Quel che fa più impressione, però, è che l’ha vista morire con i suoi occhi: “Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca – racconta la signora Elin – Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”.

La madre di Victoria non ha potuto quindi assistere al grande successo della figlia e questo rappresenta una grande amarezza per la nonna della ragazza: “Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin“. L’intervista si è svolta poco prima di Natale dell’anno scorso e la signora Uhrbrand rivelò che Victoria sarebbe tornata in Danimarca per trascorrere le festività con lei.

Tantissimi complimenti a Victoria per il suo talento e per l’incredibile forza dimostrata nel superare un dolore così terribile.