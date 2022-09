Clizia Incorvaia mostra una sua foto senza filtri: “I lineamenti sono miei”

Clizia Incorvaia mostra una sua foto senza filtri e al riguardo specifica: “I lineamenti sono miei”.

Clizia Incorvaia ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo diversi anni fa. E’ una modella e oggi un’affermata influencer. Nel 2020 è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, edizione condotta da Alfonso Signorini. Il suo percorso si è concluso prima del previsto ma nel reality ha trovato l’amore.

L’ex gieffina infatti ha legato con Paolo Ciavarro. Il sentimento è nato pian piano fino a quel bacio dato in giardino che ci ha fatto sognare. Da allora sono diventati inseparabili. Paolo è arrivato ad un passo dalla vittoria e una volta fuori i due si sono uniti. Hanno allargato la famiglia, diventando genitori del piccolo Gabriele. Clizia è diventata madre per la seconda volta.

Dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le vibrazioni, ha avuto una figlia, Nina. Clizia nel corso di questi anni è apparsa molte volte sul piccolo schermo. Quest’anno l’abbiamo vista insieme a Ciavarro entrare nella casa per raccontare ai concorrenti della sesta edizione, del loro amore e di quanto vissuto. Tutte le esperienze hanno fatto sì che anche sui social il numero di follower crescesse. Ed è sul suo canale instagram che aggiorna i fan pubblicando scatti e storie. Di recente ha aperto il box delle domande. Un utente le ha chiesto di mostrare una sua foto senza filtri. Lei non ci ha pensato due volte e ha condiviso nelle storie lo scatto.

Clizia Incorvaia mostra uno scatto senza filtri e precisa un ‘dettaglio’

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più amate e belle del mondo dello spettacolo. A febbraio 2022 sono diventati genitori di un maschietto, Gabriele. L’annuncio è stato dato sui social attraverso un post instagram. Nell’immagine condivisa si trova in ospedale con il bambino appena nato poggiato sul grembo e Paolo le dà un bacio.

Questo è il secondo figlio per l’influencer. La primogenita, Nina, è nata dalla relazione con il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. Clizia prima di partorire ha sempre aggiornato i follower mostrando i passi della sua gravidanza. Dopo la nascita ha continuato ad essere attiva, mostrandosi spesso insieme al piccolo. In generale sul suo canale instagram è molto attiva. Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il suo look. Ha deciso di rinnovarlo mostrando la chioma. Questa volta ha scelto una tonalità di colore diversa, dal nome California Blonde, come fa sapere. Sempre interagendo nelle storie, di recente, ha parlato con coloro che la seguono attraverso il box delle domande. Qualcuno le ha chiesto di mostrare un suo scatto senza filtri.

Clizia non ci ha pensato due volte e ha pubblicato lo scatto in cui appare senza filtri. Poi specifica che le sue foto in bacheca sono tutte senza: “Senza trucco appena sveglia”, scrive. Aggiunge che i lineamenti sono suoi, facendo sapere di non aver ricorso alla chirurgia: “P.S: I lineamenti sono miei non acquistati da nessun chirurgo”.