Chiara Ferragni mostra a tutti la sua nuova collana: ha un significato molto dolce

Fra tutti i gioielli di Chiara Ferragni, la sua nuova collana è il più speciale: provate a indovinare il suo significato!

Icona della moda a livello mondiale, Chiara Ferragni ha coniugato sapientemente la sua passione per abiti, scarpe ed accessori con la professione. Oggi è un’imprenditrice di enorme successo e, a 35 anni, si trova a capo dell’impero da lei stessa fondato. Al contempo, è diventata il simbolo della donna in carriera senza però togliere importanza al suo ruolo di moglie e madre.

Ed è proprio questo aspetto che la rende tanto apprezzata dai suoi quasi 28 milioni di follower. I contenuti che posta sui social, inoltre, includono anche tante importanti battaglie sociali che condivide immancabilmente con suo marito Fedez. Coppia unita da un amore davvero profondo, i due rendono partecipi i fan di tanti momenti di vita familiare, spesso anche molto divertenti.

Autentica diva del fashion, Chiara ha sempre dato libero sfogo alla sua passione per i look all’ultimo grido, fin dai tempi in cui aprì il suo blog The Blonde Salade, mettendo così il primo mattone di quello che sarebbe poi diventato un successo senza precedenti. La sua nuova collana, con la quale la stiamo vedendo negli ultimi post pubblicati su Instagram, ha incuriosito moltissimo: è stata proprio lei ha svelarne il dolcissimo significato!

Chiara Ferragni, spunta il significato della sua nuova collana: dettaglio che scioglie il cuore

Sempre fonte di ispirazione per quanto riguarda tutto ciò che è glamour e di tendenza, la Ferragni stavolta ha indossato un gioiello davvero speciale. Non per il suo valore economico bensì per quello affettivo. Si tratta della sua nuova collana, composta da un filo d’oro inframezzato da perline e due ciondoli dipinti a mano su cui sono disegnati i visi di due angioletti.

E’ un accessorio Merù Gioielli, brand che più volte ha realizzato per la celebre influencer delle collane personalizzate. Neanche questa si trova sul sito del marchio, quindi è probabile che faccia parte anch’essa dei gioielli creati appositamente per Chiara.

Attraverso delle Ig stories, è stata la stessa moglie di Fedez a rivelare cosa simboleggino i due pendenti. Come detto prima, sono due angioletti un maschio e uno femmina: a corredo della foto, ha scritto “My babies”. Rappresentano infatti i suoi amatissimi figli, Leone e Victoria. Un modo per esprimere ancora una volta tutto l’amore che la lega ai suoi ‘cuccioli’, diventati ormai anche loro dei veri e propri miti sul web, e dai quali l’imprenditrice non si stacca mai del tutto anche quando è impegnata in viaggi di lavoro. Da sottolineare inoltre la bellezza dell’accessorio in sé, semplice e al tempo stesso fine.

E’ o no tenerissima questa collanina?