Pamela Prati prima di diventare famosa: ecco che cosa faceva

Pamela Prati oggi è famosissima ma sapete che cosa faceva prima di diventare famosa?

Il Grande Fratello Vip parte questa sera con la settima edizione. Anche quest’anno Alfonso Signorini è al timone. Al suo fianco nel ruolo di opinioniste ci sono Orietta Berti e Sonia Bruganelli. L’anno scorso al posto della cantante c’era Adriana Volpe. Quest’anno, come riportato dalla conduttrice, Signorini le aveva chiesto di entrare come concorrente.

E’ rimasta spiazzata dall’offerta dato che ha raccontato che il conduttore sapeva della sua questione familiare e dell’impossibilità di accettare una tale proposta. Così la sesta edizione non vedrà la presenza della Volpe. Alfonso quest’anno ha voluto giocare sull’effetto sorpresa e non ha svelato in anticipo i nomi dei concorrenti. Solitamente sulla copertina di Chi venivano infatti rivelati poco prima.

Al momento sappiamo, come da loro stesso dichiarato, che nel cast ci sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Nei giorni scorsi però sono trapelate alcune notizie sui concorrenti che vedremo in casa.

Pamela c’è e lo ha svelato lei stessa in un’intervista. Oggi è molto amata dal pubblico. Da quando ha esordito ne ha fatta di strada ampliando sempre di più la sua carriera. Ma sapete cosa faceva prima di diventare famosa come oggi?

Pamela Prati, cosa faceva prima di diventare famosa come oggi: non tutti sanno come ha iniziato

Pamela Prati è una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per l’attrice non è la prima volta nel reality. Nel 2016 entrò nella casa ma a causa del suo comportamento, più volte infatti aveva infranto le regole, fu squalificata. In molti ricorderanno la scena finale quando prese le valigie ripetendo più volte di farsi chiamare un taxi.

Oggi è pronta a vivere nuovamente l’esperienza all’interno delle quattro famose mura: cosa succederà? Sicuramente saprà sorprenderci dato che ha una personalità molto schietta e passionale. In questi anni, da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo, ha avuto modo di ampliare la sua carriera. Ha recitato in importanti film al cinema e sul piccolo schermo, l’abbiamo vista a teatro e ha fatto parte di numerosi programmi televisivi dove ha svolto ruoli differenti. Nel corso degli anni si è anche cimentata nel ruolo di cantante pubblicando diversi singoli. Oggi non ha bisogno di presentazioni ma sapete cosa faceva prima di diventare così famosa?

A quanto pare l’attrice ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella, dopo essere stata scoperta da un fotografo. Negli anni settanta lavora molto come fotomodella e successivamente ottiene alcune parti in commedie sexy degli anni ottanta. Ed è così che negli anni seguenti viene notata da molti e scelta per intraprendere nuove esperienze. Il successo è arrivato forte e col tempo è diventata un’apprezzatissima attrice e un amato personaggio del mondo dello spettacolo.