Prima lite nella casa del Gf Vip: chi sono i protagonisti e il motivo

È iniziata da pochi giorni quest’edizione del GF Vip, eppure già c’è stata la prima lite: chi sono i protagonisti e cos’è successo.

È iniziata da pochissimi giorni questa settima edizione del GF Vip – e questa sera ci attende un’altra indimenticabile puntata – eppure sembrerebbe che i concorrenti entrati nella casa nel corso della prima puntata si conoscano da tanto tempo.

Sembrerebbe proprio che tra i concorrenti che sono entrati per primi nella casa del GF Vip si sia creata già una certa sintonia tale da permettere di raccontarsi reciprocamente. Non solo, quindi, confessioni ‘intime’, ma anche rivelazioni shock e molto altro ancora. Avete visto, ad esempio, che nelle scorse ore è scoppiata già la prima lite nella casa? Non si tratta affatto di qualcosa di esagerato, ve lo anticipiamo. In ogni caso, però, si può dire che c’è stata già una piccola discussione che ha animato gli animi di ben due concorrenti. Cos’è successo e, soprattutto, qual è stato il motivo che ha acceso la miccia?

GF Vip, scoppia la prima lite nella casa: cos’è successo

È bastato davvero un nonnulla e una piccola incomprensione ad aver scatenato la prima lite nella casa del GF Vip. È questo quello che è accaduto l’indomani della prima diretta del reality, che ha fatto parecchio chiacchierare. I protagonisti di questa discussione in casa sono proprio loro: Cristina Quaranta e Luca Salatino, che a Uomini e donne abbiamo visto essere molto spontaneo e diretto. Cos’è successo?

Cuoco nella vita di tutti i giorni, sembrerebbe che anche nella casa del GF Vip Luca Salatino non voglia perdere le buone abitudini, offrendosi di cucinare per tutti. Certo, non è facile cucinare per 24 persone con gusti ed esigenze diverse, ma l’ex tronista di Uomini e donne sta portando al termine egregiamente il suo compito.

Nelle scorse ore, però, un commento di Cristina Quaranta l’ha fatto parecchio innervosire. Per il giorno dopo la puntata, Luca aveva cucinato della pasta, che alcuni dei concorrenti non hanno mangiato per intero ed hanno lasciato nel piatto. Luca, per nulla predisposto a gettare nei rifiuti la pasta avanzata, ha proposto di conservarla per fare una frittata il giorno dopo. A questa richiesta, però, l’ex di Non è la rai è intervenuta, dicendo che non si può mischiare la pasta col glutine a quella senza glutine. “Non siamo cani”, ha detto la Quaranta. Immediata la reazione di Luca, che sentendosi toccato ha risposto: “Ma che stai a dì, ma che ve tratto come cani?”.

“Per me è stato brutto”, ha continuato a dire Luca. In realtà, c’è stato un misunderstanding tra lui e Cristina. Quest’ultima, infatti, intendeva dire che non si può mischiare la pasta con glutine a quella senza.

Tutto si è risolto a taralucci e vino fortunatamente, ma in questa fase primordiale del gioco ci può stare un’incomprensione tra concorrenti. L’importante, però, è che chiarirsi subito e non portare rancore vicendevolmente.

Lo sfogo di Luca dopo l’ingresso in casa

A distanza di qualche ora dal suo ingresso in casa, Luca Salatino è stato già il protagonista di uno sfogo. L’indomani della prima diretta del GF Vip, infatti, l’ex tronista di Uomini e donne si è seduto in giardino e, con lo sguardo perso nel vuoto, si è lasciato andare in un pianto liberatorio. Chissà, stasera arriverà una sorpresa per lui? Staremo a vedere!