“Il sesto senso non sbaglia mai”, non le manda a dire dopo la rottura: l’amaro sfogo

Dopo la rottura col suo fidanzato storico, la giovane donna si è lasciata andare ad un amaro sfogo: cos’è successo sul suo canale social.

Non tutte le storie d’amore culminano in un matrimonio da sogno – com’è accaduto all’amata coppia Mediaset. Alcune, purtroppo, terminano ancora prima di arrivare a compiere questo passo.

Un’estate rovente, ma anche decisamente segnata dalla fine di diverse storie d’amore. A partire dalla separazione di Francesco Totti ed Ilary Blasi – su cui si dice ancora tanto – fino alla rottura di un’amata coppia di attori, sono tantissime quelle persone che hanno annunciato la fine della propria relazione. Tra queste, ci sono anche due giovanissimi ragazzi, che – dopo essersi conosciuti in un programma tv circa due anni fa – hanno annunciato di essersi lasciati.

A distanza di quasi due anni dall’inizio della loro storia d’amore, la coppia ha scelto di dirsi ‘addio’ per sempre. L’annuncio ufficiale è arrivato qualche mese fa, ma solo ora la giovane donna si è lasciata andare ad un amaro sfogo social dopo la rottura.

L’amaro sfogo social dopo la rottura: parole fortissime

Saranno anche trascorse settimane dalla fine della sua storia d’amore, ma solo ora la giovane donna ha voluto lasciarsi andare ad un amaro sfogo sul suo canale social ufficiale.

In molti sapranno che la relazione tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, protagonisti di Uomini e donne del 2020, è terminata in piena estate. E che solo qualche settimana fa sono ritornati nello studio del dating show di Canale 5 per raccontare e confrontarsi sulla loro rottura. In quest’occasione, i due hanno avuto modo di chiarirsi sul ‘caso’ Roberta Di Padua e confermare quanto deciso qualche mese fa. Chiara e Davide hanno due caratteri diversi e per loro, purtroppo, non c’è futuro.

È subito dopo la messa in onda del loro incontro, però, che la giovanissimi Rabbi si è sfogata coi suoi fan sul social. In questa IG Story, Chiara ha ribadito di uscire a testa alta da questa relazione e di essere consapevole del suo valore. Fatta questa premessa, però, non ha potuto fare a meno di lanciare un messaggio: “Il sesto senso non sbaglia mai”. Che si riferisce all’interesse di Davide per Roberta, confermato tra l’altro anche in puntata? Molto probabilmente si!

Un amaro sfogo, da come si può chiaramente comprendere, che fa capire quanto Chiara tenesse alla sua relazione.

Cos’è successo in puntata?

A distanza di mesi dall’annuncio della loro rottura, Chiara e Davide hanno avuto modo di confrontarsi in quello stesso studio che li ha visti scegliersi poco meno di due anni fa. Cos’è successo, però, durante il confronto? Al centro studio, come tutti sanno, c’era anche Roberta Di Padua, dama del parterre di Uomini e donne con cui Davide è uscito due mesi dopo la fine della sua storia d’amore. I due hanno ammesso che si sono baciati durante l’uscita, ma che non c’è stato e non ci sarà nulla.

Durante il loro confronto, Davide ha spiegato di aver chiuso la storia d’amore con Chiara dopo essere stato ‘aggredito’ durante una scenata di gelosia. Ed, infine, ha dichiarato che – seppure il loro fidanzamento sia terminato – il bene che prova per lei è ancora forte.

Auguriamo ad entrambi tanta felicità.