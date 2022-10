Giunto in questi minuti l’annuncio ufficiale sulla pagina social del GF Vip: il concorrente si ritira tra lo stupore del pubblico.

Il GF Vip è sempre stato il programma più social in assoluto e le dinamiche che animano la casa vengono commentate da migliaia e migliaia di internauti. L’edizione in corso è sembrata sin da subito ricca di spunti e di ‘carne al fuoco’ e, come accaduto già negli anni passati, non sempre in positivo.

Man mano che si va avanti e si verificano più situazioni, è normale che i telespettatori si facciano un’idea sempre più nitida della personalità dei vari concorrenti ed esprimano la loro preferenza per l’uno o per l’altra. Queste prime puntate serali andate in onda su Canale 5 hanno già offerto vari argomenti su cui discutere.

Si è cominciato con la feroce lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, poi c’è stato il tema della sieropositività affrontato da Giovanni Ciacci. Insomma, nonostante la settima edizione sia partita neanche due settimane fa, le tematiche interessanti non sono certo mancate.

GF Vip, il concorrente ha deciso: si ritira

C’è stata poi un’altra vicenda che ha scosso molto l’opinione pubblica. Durante la scorsa puntata di giovedì 29, quasi tutti i ‘Vipponi’ hanno nominato Marco Bellavia. Già nei giorni precedenti si era percepito una certa insofferenza verso l’ex conduttore di Bim Bum Bam da parte dei suoi coinquilini che, durante la diretta di Canale 5, si sono letteralmente scagliati contro di lui. Accusato di voler fare il simpatico a tutti i costi, Marco è stato escluso ed emarginato dalla maggior parte del gruppo.

Perfino Alfonso Signorini a fine puntata si è sentito in dovere di lanciare un appello al pubblico per Bellavia, finito al televoto insieme a Giovanni Ciacci e Giaele De Donà. Sui social si è scatenata una vera e propria mobilitazione per il concorrente: parecchi personaggi noti, tra cui Guenda Goria, Giulia Salemi, Stefania Orlando e Cristina D’Avena (con cui Bellavia ha lavorato a lungo tra gli anni ’80 e i ’90) sono intervenuti a suo favore, condannando pubblicamente le espressioni offensive usate nei suoi confronti da alcuni suoi compagni.

Tranne Luca Salatino e Antonella Fiordelisi, quasi tutti sembrano essere rimasti indifferenti alla richiesta di aiuto lanciata da Marco in puntata. Purtroppo, l’ex conduttore di tanti programmi per bambini ha deciso di lasciare il GF Vip. Lo ha annunciato lo stesso account del programma specificando che il televoto è stato annullato e che gli sms inviati saranno rimborsati.

Cosa ne pensate della scelta di Marco?