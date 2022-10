Anticipazioni Mina Settembre, prima puntata: clamoroso colpo di scena, c’entra Claudio

Le anticipazioni della prima puntata di Mina Settembre ci dicono che ci sarà un clamoroso colpo di scena: c’entra Claudio.

Dopo l’ultimo improvviso cambio di programmazione, è confermato che Mina Settembre sta per ritornare! A partire da stasera, Domenica 2 Ottobre le avventure dall’amata assistente social napoletana ritorneranno in onda con dei nuovi ed incredibili episodi.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda stagione di Mina Settembre? Dato il finale di poco più di un anno fa, immaginiamo che anche stavolta l’assistente sociale dovrà avere a che fare con i diversi casi che si presenteranno nel suo studio del quartiere Sanità, ma che risolverà una volta per tutto i suoi ‘contrasti in amore’. Chi sceglierà secondo voi tra Claudio, suo ex marito, e Domenico, collega del consultorio? È proprio in merito a questo che le anticipazioni ci dicono che ci sarà un clamoroso colpo di scena.

Cosa c’è da sapere sulle anticipazioni della prima puntata di Mina Settembre? Reggetevi forte perché a quanto pare ci aspetta un appuntamento totalmente imperdibile! Curiosi di saperne di più? Guardate un po’ cosa accadrà stasera!

Mina Settembre prima puntata, le anticipazioni di stasera: colpo di scena

Oltre a ‘Il Viola come il mare’ – di cui ci attende una seconda puntata shock – anche un’altra serie tv è in procinto di appassionare il pubblico italiano coi suoi nuovi episodi. Parliamo di Mina Settembre, la fiction napoletana tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni. A partire da Domenica 2 Ottobre e per diverse settimane, quindi, la serie tv andrà in onda con le nuove avventure della giovane Settembre. In attesa, però, di scoprire cosa ci riserverà questa seconda stagione, siete curiosi di sapere cosa accadrà nel corso della prima puntata di stasera?

Le anticipazioni di questa prima puntata di Mina Settembre ci dicono che sarà un appuntamento totalmente imperdibile. Sembrerebbe, infatti, che la narrazione riprenderà proprio da dove era stata interrotta. Da quando, quindi, la giovane Mina scopre chi era l’amante di suo padre, sconvolgendo completamente la sua vita. Cosa sceglierà di fare adesso la Settembre?

Nel frattempo, sembrerebbe che l’assistente sociale abbia iniziato a capire qualche cosa in più sulla sua situazione sentimentale. Domenico, infatti, ha accettato la proposta di lavoro all’estero e lei, ritrovandosi sola e sconfortata dalla verità appena scoperta, cadrà nuovamente tra le braccia del suo ex marito. La sua felicità, però, sarà nuovamente compromessa dal ritorno del ginecologo a Napoli. Che i suoi sentimenti vengano nuovamente messi in dubbio? Supponiamo proprio di si!

Infine, nuovo clamoroso arrivo nella vita di Mina Settembre! Mentre sua madre Olga parte per una crociera, l’assistente napoletana dovrà avere a che fare con una sua zia dal carattere decisamente scoppiettante.

Mancano pochissime ore alla puntata d’esordio di questa seconda stagione, ma noi non vediamo l’ora di saperne di più. Voi?