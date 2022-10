Colpo di scena nella casa del GF Vip: cosa ha detto Ginevra Lamborghini dopo l’addio di Marco Bellavia alla casa di Cinecittà.

L’addio di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip ha colto tutti di sorpresa! L’ex volto di Bim Bum Bam, in realtà, aveva già chiaramente detto ai suoi compagni di viaggio di non stare bene e di avere bisogno del loro aiuto, ma molto probabilmente nessuno credeva alle sue parole.

Quando Attilio Romita ha fatto sapere agli altri inquilini della casa che Marco Bellavia aveva abbandonato la casa, un po’ tutti sono rimasti senza parole. C’è chi, infatti, ha espresso tutto il suo dispiacere, andando contro chi credeva che l’ex volto di Mediaset stesse mentendo, e chi invece ha fatto un chiaro dietrofront. Insomma, le reazioni dei Vipponi sono state perlopiù diverse tra loro!

A catturare maggiormente l’attenzione di tutti, però, è stata proprio Ginevra Lamborghini! Nei giorni scorsi, infatti, la sorella minore di Elettra era già finito nel mirino del web per una sua considerazione sul buon Marco, ma adesso l’ha fatto ancora di più.

Ginevra Lamborghini, le parole su Marco Bellavia dopo l’abbandono: colpo di scena

Che Ginevra Lamborghini avesse un carattere forte e deciso l’avevamo già capito, ma con queste parole su Marco Bellavia dopo il suo ‘addio’ alla casa del GF Vip ce ne ha dato sempre più la conferma. Appena annunciato il ritiro dell’amato volto di Bim Bum Bam, infatti, la giovanissima ereditiera – che, nei giorni scorsi, ha svelato la cifra dei suoi guadagni – ha fatto un vero e proprio dietrofront nei suoi confronti. “Abbiamo sbagliato noi. Si può tornare indietro”, ha detto Ginevra Lamborghini appena saputo del ritiro del suo compagno di viaggio. “Non è per essere ruffiani, ma non sta bene e noi l’abbiamo preso per il c**o”, ha continuato a dire la sorella minore di Elettra a Patrizia Rossetti.

Sembrerebbe proprio che Ginevra Lamborghini sia rimasta particolarmente sconvolta dall’addio di Marco Bellavia. Anche lei, così come alcuni dei suoi compagni, non credeva fino in fondo al malessere del conduttore, ma quando si è resa conto che la situazione era più seria del dovuto non ha potuto fare a meno di fare un chiaro ‘mea culpa’. Dopo qualche ora dall’annuncio, infatti, la Lamborghini è ritornata a parlare con Sara Manfuso dell’accaduto ed ha continuato a manifestare il suo dispiacere. “Io adesso faccio mea culpa per avergli dato del cogl***e perché non mi sono accorta, cioè non lo sapevo fino ad oggi, che avesse dei problemi”, ha detto la giovane. Continuando a dire, infine, che se adesso lo avesse davanti, non desisterebbe a chiedergli scusa.

Cosa ne pensate di questo comportamento? Avrebbero dovuto rendersi conto prima del malessere di Marco Bellavia, secondo voi?