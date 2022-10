“È il segreto per durare”: Sonia Bruganelli e il rapporto con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli rivela la sua ‘ricetta miracolosa’ per far durare il matrimonio: la confessione inaspettata sul suo legame con Paolo Bonolis.

Da qualche settimana è tornata in tv come opinionista della settima edizione del GF Vip e, come l’anno scorso, Sonia Bruganelli si sta dimostrando all’altezza del compito. Estremamente lucida nell’analizzare le dinamiche degli inquilini della casa, la moglie di Paolo Bonolis è sicuramente un valore aggiunto al reality di Canale 5.

I suoi commenti, talvolta caustici, sebbene le attirino qualche critica, si rivelano quasi sempre azzeccati e sul pezzo. Tanto che ieri sera, dopo una puntata difficilissima per il conduttore e per i concorrenti alla luce della brutta vicenda che ha visto vittima Marco Bellavia, Sonia ha aggiunto un altro tassello che riguarda una ‘Vippona’ con cui si è scontrata in diretta.

Insomma, di certo la bionda imprenditrice oggi non è considerata più solo ‘la moglie di Bonolis’: come ha ribadito più volte lei stessa, il suo vero lavoro non è in tv, bensì dietro le quinte. Gestisce infatti l’agenzia di scouting Sdl 2005, fondata insieme a Lucio Presta e alla ginecologa Daniela Gaetano, conosciuta ai tempi in cui Bonolis conduceva Domenica In. “Paolo mi affidò lo spazio della maternità: gli avevo proposto di seguire una gravidanza fino al parto”, ricorda nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Al noto quotidiano, l’opinionista ha parlato anche del suo rapporto col marito annunciando una novità inaspettata che ha lasciato di stucco molti.

Sonia Bruganelli confessa tutta la verità sul rapporto con Bonolis

Quest’estate 2022 è stata fervida in quanto a rotture sentimentali e separazioni tra coppie storiche. Non solo Totti e Ilary Blasi hanno deciso di porre fine al loro matrimonio, ma anche altri volti noti hanno scelto di intraprendere strade diverse dai propri partner.

Se qualcuno si fosse chiesto come procedano le cose tra Paolo e Sonia, in coppia ormai da più di 25 anni e genitori di tre figli, è stata la stessa opinionista a fare chiarezza. La loro unione è più solida che mai e, secondo Sonia, il ‘segreto’ per durare insieme per sempre esisterebbe e sarebbe alquanto sorprendente.

Ha rivelato che, se al momento dormono in letti separati, ora progettano di compiere un passo in più: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà!”, afferma. “Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui”, ha annunciato.

La moglie del famoso conduttore precisa che tra loro va tutto a gonfie vele, ma vivranno in palazzi diversi, “comunicanti da una doppia porta sul terrazzo”. Una decisione che a molti potrebbe sembrare bizzarra, ma lei assicura: “È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Cosa ne pensate della visione di Sonia?