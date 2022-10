Avete visto com’è cambiato Riki Marcuzzo? Ad Amici non era così

Da Amici ad oggi, avete visto com’è cambiato Riki Marcuzzo? Ecco la foto di quando era allievo del talent show.

Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, è famoso grazie alla sua musica oggi ascoltatissima. Tutte le sue canzone riscontrano un certo successo e l’apprezzamento da parte di chi le ascolta.

In questi anni i suoi concerti sono stati sempre pienissimi, acclamato da migliaia di fan che conoscono i suoi brani a memoria e che li cantano a squarciagola. Sin da piccolo si è avvicinato alla musica, ha studiato canto e anche recitazione e si è diplomato all’Istituto Europeo di Design a Milano, specializzandosi in Design del Prodotto. Riki adesso è famosissimo ma la popolarità è arrivata in seguito alla sua partecipazione ad Amici.

Infatti sappiamo che il talent show di Maria De Filippi è spesso un trampolino di lancio per gli allievi che vi partecipano, capita che qualcuno mentre si trova all’interno della scuola riceva importanti contratti discografici e proposte di lavoro. Anche per il cantante il programma è stato molto importante tant’è che una volta conclusasi l’esperienza la sua carriera musicale ha spiccato il volo. Ma lo ricordate all’interno del talent? Vediamo com’è cambiato in questi anni.

Riki Marcuzzo da Amici ad oggi, com’è cambiato il cantante in questi anni

Amici di Maria De Filippi è un talent show seguitissimo in onda su canale 5 da più di 20 anni ed è esattamente da allora che abbiamo la possibilità di conoscere sempre nuovi talenti. Infatti la scuola offre la possibilità a tutti coloro che vi partecipano non solo di formarsi ma anche di avere maggiori opportunità per il futuro.

Essere notati mentre si è all’interno del talent e conquistare il pubblico è un passo importante. Anche Riki Marcuzzo anni fa ha fatto parte della scuola. Lui si avvicina alla musica fin da piccolo; durante i casting per Amici raccontò che una delle sue prime canzoni che aveva composto si intitolava Una calza sì una calza no ed era nata in seguito ad una ferita su una spiaggia. Dopo i casting entra a far parte della sedicesima edizione e riesce ad arrivare alla fase Serale fino in finalissima, arriva quasi ad un passo dalla vittoria dell’intero programma. Sono passati circa 5 anni da allora, ricordate com’era?

Questo è uno scatto ripreso da un video che lo vede all’interno della scuola. Riki allora era poco più giovane e qualche piccolo cambiamento c’è stato. Infatti il cantante in questi anni ha spesso cambiato acconciatura, presentando una piega diversa o anche facendo qualche sfumatura sul biondo. Nella sedicesima edizione di Amici riuscì ad arrivare in finale vincendo la categoria canto, in quell’edizione a trionfare fu Andrea Muller che portò a casa la coppa e il premio della categoria ballo.