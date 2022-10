“Mia madre ha quasi pianto”: incredibile notizia per l’ex vippona, l’ha rivelato in un’intervista.

Per l’ex concorrente del GF Vip è arrivata una gran bella notizia. Lo ha rivelato in un’intervista al settimanale Chi. Ha spiegato che quando l’ha detto a sua mamma ha quasi pianto. La nuova edizione del reality è iniziata da pochissimo ma pochi giorni sono bastati per far capire che questa ha tutte le carte giuste per toccare ascolti più alti di quelle precedenti.

Ogni anno conosciamo a fondo nuovi personaggi. Qualcuno è maggiormente noto al pubblico, altri sono più esposti sui social e chi non è molto attivo tende a conoscere di meno quel concorrente. Sta di fatto che tutte le volte è difficile che i telespettatori non si affezionino ai protagonisti. Dopo averli seguiti per mesi, è come lasciare in quella casa le stesse emozioni che loro hanno sentito in prima persona.

Una volta che il programma si conclude si tende a seguire chi ci accompagnato. Quindi, quando esce una notizia che riguarda quella persona la si legge subito. Ed è quello che è successo ad un’amata ex gieffina. L’abbiamo vista l’anno scorso nella casa del GF Vip. La fine del reality le ha portato tanti progetti. Uno l’ha annunciato in un’intervista a Chi dove ha raccontato la reazione di sua madre che quasi piangeva, dice.

“Mia madre ha quasi pianto”: una bella notizia per l’ex vippona

In queste settimane l’ex gieffina si è trovata al centro dell’attenzione per quanto successo al Festival di Venezia. Il momento che ha vissuto è stato magico, e lo è stato anche per tantissime persone che la seguono ma non per tutti. Sophie Codegoni ha ricevuto l’anello dal suo fidanzato, Alessandro Basciano, mentre camminavano sul tappeto rosso del grande evento del Cinema.

Incredula l’ha messo al dito. Nelle ore successive ha fatto sapere di essere rimasta spiazzata, dato che era all’oscuro del gesto dell’ex gieffino. Sta di fatto che, se molti hanno apprezzato, un’altra parte di pubblico l’ha considerato il luogo meno adatto per fare un simile gesto. A questo momento magico si è aggiunta un’altra notizia altrettanto importante. L’ha fatto sapere nell’intervista a Chi dove ha rivelato di essere la nuova Bonas di Avanti un altro.

L’ex Bonas, Sara Croce, qualche mese fa ha annunciato il suo addio al programma. Adesso sarà una presenza fissa al Maurizio Costanzo Show. Il programma di Paolo Bonolis ha corso ai ripari facendo i casting per la nuova protagonista. La Codegoni dopo aver ricevuto la bella notizia da Sonia Bruganelli, è lei infatti a fare i casting, lo ha annunciato a sua mamma: “L’ho detto a mia madre e lei per poco non piangeva. E’ una fan di Bonolis da sempre”. La notizia ha reso felice Sophie ed è successo lo stesso con sua mamma, grande sostenitrice del conduttore.