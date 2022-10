Il dramma raccontato al GF Vip: situazione terribile in famiglia

Racconto da brividi al GF Vip: il ‘Vippone’ racconta la propria storia familiare, un dramma incredibile che ha commosso tutti.

Al di là dei propri gusti personali in fatto di televisione, c’è da ammettere che i reality hanno il merito di tirare fuori la vera essenza delle persone che vi partecipano, sia nel bene che nel male. Il Grande Fratello in primis lo dimostra ad ogni edizione: da quando è nata la sua versione Vip, il pubblico ha potuto conoscere a fondo i personaggi noti di cui prima era possibile farsi un’idea solo attraverso ciò che vedevamo in tv o sui social.

Il padre di tutti i reality ha spesso raccontato vicende intime di concorrenti che non avremmo mai immaginato e durante il loro percorso sono proprio loro a tirare fuori dal loro passato storie e ricordi talvolta molto forti, che hanno segnato le loro vite. Quest’anno, nonostante il triste caso nato attorno a Marco Bellavia in cui la maggior pare del cast non ha mostrato grande empatia verso l’ex coinquilino, bisogna riconoscere che ciascun concorrente ha sicuramente una storia alle spalle interessante da raccontare.

Sebbene siano trascorse solo tre settimane dalla prima puntata, molti di loro si sono già aperti sotto l’occhio delle telecamere ed hanno condiviso con i compagni e col pubblico retroscena anche molto dolorosi. Qualche giorno fa, ad esempio, conversando con una compagna d’avventura, una ‘Vippona’ ha rivelato di aver pensato al suicidio da adolescente e di essere stata salvata in tempo.

Durante la scorsa puntata abbiamo invece ascoltato la terribile infanzia di un altro gieffino, per il quale c’è stato anche un incontro a sorpresa in diretta con una persona a lui molto cara.

GF Vip, il concorrente ricorda il dramma vissuto: retroscena sconvolgente

Giovedì 6 ottobre è andata in onda in prima serata su Canale 5 un’altra puntata del GF Vip 7. Un’altra diretta non facile per Alfonso Signorini che ha avuto in durissimo scontro con una ex concorrente presente in studio. Quest’ultima è stata addirittura invitata dal conduttore ad uscire dalla trasmissione!

Per fortuna, ci sono stati anche un momenti carichi di belle emozioni: George Ciupilan, il più giovane degli abitanti della casa, ha avuto modo di incontrare sua madre con cui ha un rapporto davvero speciale. Il tiktoker ha prima parlato delle enormi difficoltà attraversate dalla donna quando lui era piccolo per cercare di dargli un futuro migliore: separatasi dal padre di George quando suo figlio aveva solo un anno di età, la signora Marilena si trasferì in Italia dalla Romania e lasciò il bambino alla nonna.

Quando il gieffino aveva cinque anni, suo padre lo portò via e con lui rimase tre anni. La situazione però non era delle migliori, visto che l’uomo abusava dell’alcol: “Mio padre beveva tanto, mi diceva che se continuavo a piangere mi tirava uno schiaffo”, ha raccontato Ciupilan. Poi la madre tornò da lui e lo portò in Italia dove lo ha cresciuto dandogli tutto il suo amore: “Le devo tutto. Ha messo da parte la sua vita per la mia”.

Signorini ha poi invitato il ventenne a dirigersi verso il cortiletto della casa, dove madre e figlio si sono rivisti. “Sei stupendo, anche io ti amo tanto. Sono contenta di quello che stai facendo, sono molto felice e orgogliosa di te”, ha detto la donna emozionando tutti. “Ho lottato per averlo, per crescerlo – ha spiegato – e mi dispiace che non sono riuscita a stargli vicina quando era piccolo. Non volevo fargli vedere che soffrivo”.

Un passato sicuramente doloroso per George, ma forse è stato anche questo che lo ha reso il ragazzo meraviglioso che stiamo conoscendo.