Cerca di entrare nello studio del GF Vip senza risultato: “Mi sento veramente discriminata”

Si mostra in lacrime fuori dallo studio del GF Vip non riuscendo ad entrare: “Me ne sto andando”.

Ieri sera c’è stata una nuova puntata del GF Vip. Abbiamo visto che Marco Bellavia ha mandato un videomessaggio ai concorrenti. Successivamente Alfonso Signorini ha chiesto un’opinione. In questa diretta sono state affrontate diverse dinamiche. In particolare a catturare l’attenzione è stato quanto successo in settimana tra Luca, Cristina e Elenoire.

Il concorrente si è fatto fare un massaggio da Nikita Pelizon. La Quaranta ha detto che se la sua fidanzata avesse visto non ne sarebbe stata contenta. Anche Elenoire si è scagliata contro Luca, dicendo: “Due pesi e due misure”. E’ nata una discussione molto forte e l’ex tronista in questi giorni ha più volte comunicato di voler abbandonare il gioco.

In puntata il conduttore gli ha mostrato il post scritto dalla sua fidanzata Soraia. La giovane ha riportato un lungo messaggio in cui si schierava dalla parte di Salatino e si scagliava contro Cristina. Per quest’ultima ha avuto parole molto forti. Se all’interno della casa ogni giorno succede qualcosa a quanto pare anche fuori non mancano le tensioni.

Gf Vip, cerca di entrare in studio senza risultato e scoppia in lacrime: “Mi sento discriminata”

Da poche ore si è conclusa una nuova puntata del GF Vip, dove le sorprese e i colpi di scena non sono mancati. Si è affrontata la questione di Marco Bellavia. Ha mandato un videomessaggio insieme a suo figlio. Alfonso Signorini ha fatto sapere che dalle prossime puntate, appena starà meglio, arriverà in studio.

Durante la diretta non sono mancate le tensioni. C’è stato un forte scontro tra Carolina Marconi, Wilma e Patrizia. Tra le concorrenti il battibecco è nato in settimana. Sembrerebbe che non ci sia una certa simpatia e la realtà di questo rapporto l’abbiamo vista in diretta. Se nella casa del GF vip le tensioni sono all’ordine del giorno anche fuori si fanno sentire. Angela Chianello, meglio nota come Angela Da Mondello, famosa per la celebre frase ‘Non ce n’è Covid’, era fuori dagli studi del reality e non è riuscita ad entrare. Sui social è arrivato un lungo sfogo in cui spiegava quanto successo.

Come riferisce, qualche settimana fa aveva inviato un’email di richiesta per partecipare in qualità di pubblico ad una puntata. Ha ricevuto un invito per quattro persone. Ieri si è recata a Cinecittà ma c’è stata una brutta sorpresa. Ha ricevuto una nuova email che diceva che i posti erano terminati e di conseguenza non poteva più entrare in studio. La donna ha spiegato tutto nelle storie su instagram sfogandosi. Ha detto che è conosciuta per quella famosa frase ma lei non è così, che si è sentita discriminata. Uno sfogo arrivato in lacrime: “Me ne sto andando. Mi sento veramente discriminata. Io non sono così e non lo sarò mai. Basta, mi sono rotta veramente il c****.