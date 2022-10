La conduttrice era assente al programma televisivo: problemi di salute

L’amata conduttrice era assente al famoso programma tv: per lei sono sorti dei problemi di salute, cosa le è esattamente successo.

Così come per il ritorno dell’amatissima trasmissione, giunta al suo ventesimo anno di messa in onda, il pubblico italiano non vedeva l’ora che anche la famosa conduttrice ritornasse in diretta, ma non è stato affatto così. Come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, infatti, è stato annunciato che non avrebbe presenziato al puntata per problemi di salute.

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di spiacevolissimi imprevisti che ritardano o rimandano trasmissioni televisive o, addirittura, ospitate. Ricordate, infatti, quando proprio recentemente vi abbiamo raccontato la clamorosa decisione presa sulla puntata del Maurizio Costanzo Show di qualche giorno fa? A distanza di pochissimo tempo da questo accaduto, si è ripresentato un fatto molto simile a questo: la conduttrice è stata assente al programma televisivo per via di alcuni problemi di salute.

Conduttrice assente in trasmissione per via di problemi di salute: come sta

Mancava pochissimo al suo ritorno in tv, ma per via di alcuni problemi di salute la conduttrice è stata assente in trasmissione. L’annuncio è arrivato proprio in diretta, ancora prima che si iniziasse per bene questa ventesima edizione, deludendo la aspettative di tutti i suoi telespettatori.

In concomitanza con la seconda puntata di Mina Settembre – di cui ci attende un terzo appuntamento shock – il pubblico di Rai Tre ha assistito al ritorno in tv di Che tempo che fa. Per il ventesimo anno consecutivo, Fabio Fazio è entrato nelle case di tutti gli italiani con una nuova edizione. C’era grande attesa per questa puntata d’esordio, diciamoci la verità, perché i suoi spettatori non solo non vedevano l’ora di scoprire le new entry di quest’anno, ma anche di rivedere i ‘vecchi’ volti. È proprio uno di essi che, però, non ha potuto presenziare alla prima diretta perché risultata positiva al Covid. Parliamo proprio di lei: Filippa Lagerback.

Raggiunta ad inizio puntata, Filippa ha rivelato di avere i classici sintomi da Covid, ma di stare bene.

In bocca al lupo, cara Filippa!