Oggi nella casa del GF Vip si mostra così, ma avete mai visto Elenoire Ferruzzi a 20 anni? Spunta la foto: com’è cambiata negli anni.

È tra le protagoniste indiscusse di questa settima edizione del GF Vip, Eleonoire Ferruzzi. Varcata la porta rossa di Cinecittà nel corso delle prime puntate, la showgirl ha dimostrato facilmente di avere tutte le carte in regola per rivelarsi una delle colonne portanti di questa edizione.

Sin dal suo primo ingresso nella casa del GF VIP, Elenoire Ferruzzi ha dimostrato a tutto il pubblico italiano di che pasta è fatta, mettendo tutti d’accordo. Certo, all’inizio del suo percorso in casa la showgirl ha fatto molto parlare di sé per il forte affetto che provava nei confronti di Luca Salatino, ma una volta chiusa questa parentesi la Ferruzzi si sta facendo conoscere per quella che è.

La storia di Elenoire Ferruzzi è nota a tutti! Nata col nome di Massimo, la Vippona si è resa conto molto presto che conduceva una vita che non le apparteneva, iniziando così la sua transizione da uomo a donna. Il suo percorso è stato piuttosto lungo e tortuoso, eppure la Ferruzzi non ha mai perso di vista il obiettivo, diventando ad oggi una donna bellissima. L’avete mai vista, però, da giovanissima? Spulciando il suo canale, abbiamo rintracciato un suo scatto di quando aveva 20 anni. Guardate com’è cambiata nel tempo.

Com’era Eleonoire Ferruzzi all’età di 20 anni: lo scatto del passato, com’è cambiata

A partire dalla dolorosa confessione di George Ciupilan fino al percorso di transizione di Elenoire Ferruzzi, sono davvero tantissime le storie che meritano di essere raccontate nel corso di questa edizione del GF Vip. D’altra parte, Alfonso Signorini aveva già anticipato che, mai come quest’anno, aveva scelto di puntare non tanto sui ‘nomi da cartellone’, ma sulle storie di ciascuno di loro. E fino a questo momento, diciamoci la verità, la decisione del padrone di casa sembrerebbe essere stata più che azzeccata.

Tra le tante storie che sono state raccontate recentemente alle telecamere del GF Vip, questa di Elenoire Ferruzzi è tra quelle che più ha toccato il cuore di tutti. Chiamata nella mistery room per una magnifica sorpresa, la showgirl ha ampiamente parlato della sua transizione e di tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare per esaudire il suo sogno.

Superati i 40 anni, Elenoire Ferruzzi può dire di essere riuscita ad ottenere tutto ciò che più desiderava di avere. Non solo è una donna di successo e in carriera, ma è anche splendida. Siete curiosi, però, di vederla com’era da giovanissima? Spulciando il suo canale instagram, come dicevamo poco fa, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto di quando aveva solo 20 anni. Inutile dirvi che in questa foto del passato la Ferruzzi è davvero bellissima e a suo corredo ci sono davvero tantissimi commenti che la pensano proprio come noi. Guardate anche voi più da vicino:

Eccola, Elenoire Ferruzzi all’età di 20 anni. Non c’è nulla da dire se non che era davvero bellissima! Oggi, come rivelato dalla diretta interessata, la chirurgia estetica l’ha leggermente modificata, ma per il resto è sempre splendida.

Cosa faceva prima del successo?

Oggi Elenoire Ferruzzi è una donna di successo, conosciuta da tutti per i suoi sketch e le sue opinioni senza filtri e peli sulla lingua, la showgirl ha fatto tutt’altro quando era giovanissima. Terminati i suoi studi e conseguita la laurea, infatti, la Vippona ha iniziato a lavorare come insegnante in un liceo privato, ma quando si è resa conto che questa strada non faceva affatto per lei non ha esitato ad abbandonarla.