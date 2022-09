“Non lo dirà mai”: si riferisce al famoso personaggio, incredibile rivelazione

Il volto tv si è appena lasciato andare ad un’incredibile rivelazione sul famoso personaggio: resterete davvero di stucco.

È iniziato esattamente una settimana fa, eppure sembrerebbe essere già accaduto di tutto nella casa del GF Vip. I primi litigi non sono mancati, ma anche le rivelazioni ‘shock’ non sono state da meno. E, sia chiaro, non facciamo riferimento alle parole che Ginevra Lamborghini ha riferito su sua sorella Elettra, ma anche a quanto è accaduto nelle scorse ore.

Mancano ancora pochissime ore alla terza ed imperdibile puntata del GF Vip, ma il pubblico di Canale 5 non può fare a meno di continuare a seguire le avventure dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. A tenere banco in queste ultime ore, è stata proprio Elenoire Ferruzzi, che nel pomeriggio di Sabato si è lasciata andare ad un’incredibile rivelazione su un famoso personaggio. “Non piange per la sua fidanzata”, ha detto, confermando ai suoi compagni di viaggio quanto le sue sensazioni non siano affatto sbagliate.

L’incredibile rivelazione sul famoso personaggio: cosa ha detto Eleonoire Ferruzzi

“Non lo dirà mai”, è proprio con queste esatte parole che Elenoire Ferruzzi – durante una chiacchierata in disparte con Alberto De Pisis – fa riferimento ad un famoso personaggio. Stiamo parlando di uno dei suoi compagni di viaggio su cui l’attrice ha messo gli occhi addosso sin da subito. Molto probabilmente, in molti avranno già capito di chi stiamo parlando: Luca Salatino!

Sin dal suo primo ingresso nella casa del GF Vip, la Ferruzzi non ha nascosto il suo interesse per l’ex tronista di Uomini e donne, ammettendo addirittura di essere il suo tipo. A quanto pare, però, sembrerebbe che la situazione sia parecchio sfuggita di mano. Da quanto si apprende da quello che è successo nelle ultime ore, infatti, sembrerebbe che Eleonoire creda che il bel Luca sia davvero invaghito di lei. E che non ami per nulla la sua fidanzata Soraia. “No, non ci credo. Sicuramente ci tiene, ma non è quella roba lì”, ha detto ad Alberto. Inoltre, è convinta che l’ex volto di Canale 5 sia parecchio emotivo in questi ultimi giorni per lei. “Non lo dirà mai, ma piange perché sa che mi ha ferito”, ha detto.

Anche con Antonino, Elenoire ha tenuto un lungo discorso su Luca Salantino. Ed in anche in questo caso ha confermato che, a detta sua, il simpaticissimo romano proverebbe un interesse per lei. “Ti pare che dopo 47 anni, con il trascorso di vita che ho, mi vado ad invaghire quando non c’è una base”, ha spiegato la Ferruzzi al giovane Spinalbese. “Le sensazioni non mi hanno mai tradito, non mi hanno mai portato a sbagliare. Negli occhi l’ho visto io”, ha detto ancora all’ex hairstylist.

Insomma, Elenoire è convinta dei ‘sentimenti’ di Luca nei suoi confronti, ma sarà davvero così? Siamo certi che questa sera Alfonso Signorini farà luce sull’argomento.