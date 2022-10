“Ha creato problemi”: il retroscena spuntato fuori tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, sono marito e moglie dietro le quinte; il retroscena spuntato fuori: “Ha creato problemi”

Davanti la telecamera sono noti per essere due personaggi televisivi molto seguiti. Ad oggi, vediamo Sonia Bruganelli impegnata nelle vesti di opinionista nella settima edizione del Grande Fratello Vip; mentre Paolo Bonolis è pronto per tornare sui nostri schermi con i nuovi episodi di Avanti un Altro, al fianco dello storico collega Luca Laurenti.

Ma mentre si tengono i casting per reclutare i possibili concorrenti in gioco nella nuova stagione del game show, Paolo Bonolis si è dedicato alla stesura di un nuovo libro, intitolato Notte Fonda. Pochi giorni fa, esattamente il 9 Ottobre, Paolo Bonolis è stato ospite negli studi televisivi di Verissimo. Ed in compagnia di Silvia Toffanin, il conduttore televisivo ha parlato del suo libro ma non solo. Tra i dettagli della sua vita da conduttore e personaggio televisivo, si è parlato anche di spazi di vita privata ed in particolare del matrimonio con Sonia Bruganelli. I due sono sposati dal 2002 ed insieme hanno costruito la loro famiglia. Ma come vanno le cose tra i due? A questo proposito, il conduttore si è espresso.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “Ha creato problemi”, il retroscena

Era di fatti stata prima Sonia Bruganelli ad esprimersi in merito al matrimonio con Paolo Bonolis. In un’intervista, l’opinionista televisiva aveva fatto sapere quale secondo lei fosse il segreto per far durare anni un matrimonio, spiegando che dormire separati mantiene viva la fiamma del loro rapporto. Nella puntata andata in onda lo scorso 9 Ottobre, ospite di Silvia Toffanin, Paolo Bonolis ha parlato del rapporto con sua moglie.

E’ emerso allora un retroscena che pochi conoscevano. Ha dapprima ironizzato sulla questione del dormire separati ed ha spiegato la questione dell’appartamento acquistato e ristrutturato. Ma Paolo Bonolis ha sempre speso belle parole nei riguardi della sua compagna di vita. Ed in particolare si è voluto esprimere con parole di apprezzamento in merito al lavoro che sua moglie svolge nei panni di opinionista televisiva.

Queste sono state le sue parole: “Lei è molto brava, molto lucida. Poi ha una peculiarità che talvolta in casa ha creato problemi ma li ha anche risolti: non si tiene un cecio in bocca!“, ha detto il conduttore. Descrivendo così un fervente lato della personalità di Sonia Bruganelli che nel tempo tutti abbiamo imparato di fatti a conoscere. Sarà proprio per questo che si tratta di una delle opinioniste televisive più chiacchierate, perché sa sempre cosa dire in maniera a volte forse anche piccata, ma c’è da dire che non ha peli sulla lingua.

E per questo Bonolis ha continuato poi dicendo: “Per quel programma va benissimo come caratteristica. E’ una donna intelligente e brillante“.