Sara Manfuso, chi è il marito dell’ex concorrente del GF Vip? Si tratta proprio di lui

Sara Manfuso, sapete chi è il marito dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Si tratta proprio di lui: eccoli insieme

E’ stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip in questa settima edizione. Dopo meno di un mese dall’inizio del reality però, Sara Manfuso ha deciso di abbandonare il reality. Le situazioni all’interno della casa si erano fatte più tese, e la concorrente a seguito della vicenda che ha visto protagonista Marco Bellavia, ha deciso una settimana dopo circa di abbandonare la casa del GF VIP.

A seguito della sua uscita di scena, Sara Manfuso è stata ospite all’interno degli studi Mediaset in compagnia di Alfonso Signorini e dell’eliminato Giovanni Ciacci. Anche in studio però si è sollevata una questione che ha visto l’ex concorrente al centro dell’attenzione. Di quella diretta ricordiamo lo scontro che Sara Manfuso ha avuto con il conduttore del reality, ed a quel proposito poche ore dopo la puntata andata in onda la giornalista ha pubblicato sui social uno sfogo che non è passato inosservato. A seguito della sua partecipazione al reality, domani Sara Manfuso sarà ospite nello studio televisivo di Silvia Toffanin. Cosa scopriremo di lei? Sarà lei stessa a raccontarsi! Del suo privato si sa però che è sposata e che ha una dolcissima bimba. Sapete chi è il marito di Sara Manfuso?

Sara Manfuso, chi è il marito dell’ex concorrente del GF Vip

Opinionista, da sempre si occupa di temi sociali che riguardano in particolare le donne, Sara Manfuso è molto attiva in questo campo. Ha oggi 37 anni, è una giornalista e si è laureata in Storia e Filosofia. La sua vita privata? E sposata ed ha una figlia. Sapete chi è suo marito?

Sara Manfuso è sposata con Andrea Romano, ex parlamentare del PD. A riguardo della partecipazione di Sara al GF Vip, l’ex parlamentare si era esposto per dare la sua opinione in un’intervista su Rai Radio 1. “Sono molto orgoglioso della scelta che ha fatto. Ho sempre ammirato la sua autonomia e la sua indipendenza. L’ho sempre sostenuta in questa scelta.

Il suo lavoro è televisivo e questa per lei è un’occasione importante”, aveva detto. Ma Romano si era espresso anche sull’uscita dalla casa di sua moglie, esprimendo così il suo parere: “Ai miei occhi è stato molto deludente soprattutto per la reazione di Signorini […] E’ entrata nella casa per condividere la sua esperienza, il suo stato d’animo, la riapertura di una ferita. Uno stato d’animo che noi uomini non possiamo conoscere o giudicare”, ha detto l’ex parlamentare.