Miriam Leone, come è cambiata da Miss Italia ad oggi: quel dettaglio non è passato inosservato

Da Miss Italia ad oggi, come e quanto è cambiata Miriam Leone negli anni? C’è un dettaglio che non passa affatto inosservato

Dopo l’esordio sulla passerella di Miss Italia, Miriam Leone è sicuramente divenuto un volto noto a noi tutti. Da quel lontano ormai 2008 la sua vita si può dire che sia completamente cambiata.

Galeotto fu quel concorso di bellezza che l’ha resa ad oggi un personaggio televisivo seguitissimo. Sui social non possiamo fare a meno di seguire la splendida siciliana nelle sue avventure di vita privata ma anche lavorative. Infatti in questi anni, ha ottenuto un clamoroso successo anche come attrice. Nelle vesti della bellissima Eva Kant in Diabolik ha preso parte all’ultimo film al Cinema. Una vita in pieno fermento, il successo che giunge grazie al suo talento. Ma non passa certamente inosservata la sua incredibile bellezza. Ma come è cambiata l’ex Miss Italia in questi anni?

Come è cambiata Miriam Leone, da Miss Italia ad oggi

Sono trascorsi ben 14 anni da quando la vittoria sulla passerella di Miss Italia le ha aperto le porte del successo. E Miriam Leone ha saputo ben conquistare il pubblico con le sue doti e la sua indiscutibile bellezza. Sebbene di fatti la bellissima attrice siciliana abbia attraversato un periodo in cui la sua bellezza sembrava essere messa in discussione in un periodo adolescenziale che ha ricordato qualche tempo fa, Miriam Leone a dispetto di quanto si è detto si può dire che sia davvero bellissima. Sono trascorsi diversi anni dal suo esordio televisivo. Come è cambiata Miriam Leone nel frattempo?

Acqua e sapone o con un make up scintillante, Miriam Leone ci conquista sempre. Ma è in particolare il suo essere naturale ad essere apprezzato sempre di più. Il suo canale Instagram è ricco di scatti in cui l’ex Miss Italia ha mostrato diversi cambi look negli ultimi anni ma c’è una cosa alla quale non ha mai rinunciato, la sua splendida chioma rossa. Sebbene in qualche occasioni si è allontanata da quel colore per richieste di set o magari perché ha voluto tentare un ‘colpo di testa’, il rosso fa comunque parte di lei.

Una bellezza che negli anni non è mai divenuta ‘satura’. Miriam Leone continua sempre di più a stupirci ed a conquistarci con la sua naturalezza. Da quel 2008 ad oggi, si può dire che non sia affatto cambiata o che comunque la bellezza sia maturata con lei nel corso del tempo. Siete d’accordo?