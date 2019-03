Meghan Markle: tutto giá pianificato, vuole farlo subito dopo il parto.

Una fonte anonima ha rivelato al Daily Mail la decisione della duchessa di Sussex di volersi lasciare alle spalle i problemi con la sua famiglia. In particolare, con la sorellastra Samantha, col padre Thomas Markle e con il fratellastro Thomas Jr.

La fonte ha specificato: “Meghan spera e prega che il bambino possa rimettere insieme la sua famiglia”.

Sembra sia quindi un periodo di riappacificazioni per Meghan, nonostante molti membri del suo staff la stiano abbandonando: si dice infatti che sia tornato il sereno anche con la cognata Kate Middleton. In questi giorni, le due sono state avvistate al Commonwealth Day in atteggiamenti affettuosi.

Meghan Markle: pianificata la riappacificazione dopo il parto

Tempo di riappacificazioni per Meghan Markle con la sua famiglia che, nell’ultimo anno, è stata al centro di numerose polemiche.

Subito dopo la nascita del royal baby, il cui arrivo è previsto nella prossima primavera, si potrà respirare molto probabilmente un’aria di pace tra Meghan e la sua chiacchierata famiglia.

In particolare, pare che uno dei dissapori con la sorellastra Samantha sia nato in quanto quest’ultima non avrebbe apprezzato di non essere stata invitata al party del baby shower tenutosi Stati Uniti. Party a cui sono state invitate Serena Williams e Amal Clooney. All’appuntamento era assente addirittura la madre di Meghan, Doria Ragland, l’unico membro della famiglia con cui Meghan è in contatto.

Recentemente Thomas Markle, padre di Meghan, ha specificato che nonostante i dissapori tra lui e la figlia, le vuole ancora bene.

Ma, da parte sua, in questi anni, Meghan si era sempre rifiutata di parlare con suo padre e di riappacificarsi.

Non ci resta che attendere la nascita del royal baby per vedere cosa accadrà.