Domenica Live, la dedica speciale di Barbara D’Urso al termine della puntata di oggi,17 marzo.

La puntata di oggi, domenica 17 marzo 2019, di Domenica Live di Barbara D’Urso è stata molto densa e ricca di momenti speciali. Non sono mancate lacrime, sorrisi, divertimento e anche serietà con il Ministro degli Interni Matteo Salvini. A fine puntata però Barbara ha fatto una dedica speciale a tutti i suoi seguaci che ha lasciato molti fan senza parole. Ecco cosa è successo.

Domenica Live, la dedica speciale di Barbara D’Urso

Barbara a chiuso puntualissima il suo appuntamento settimanale con Domenica Live alle 18.47. In chiusura del programma però la padrona di casa, come sempre, ha voluto ringraziare i suoi fan. Questa volta però lo ha fatto in modo speciale e veramente molto sentito con parole forti: “Il mio cuore è vostro. Prima dei miei figli e poi tutto vostro. Ve lo giuro, fino all’ultimo giorno della mia vita”. I fan ovviamente sui social hanno commentato la dedica della D’Urso e hanno risposto con grande affetto alla sua dichiarazione d’amore.

Tutti gli ospiti di oggi a Domenica Live: cosa è successo

Nel corso della puntata di oggi di Domenica Live, Barbara ha praticamente fatto il botto. Dopo l’annuncio del matrimonio di Alessia Macari, con il commovente ricordo del nonno Silvio scomparso da poco, si è passati agli auguri di compleanno per Mary, la mamma di Umberto Smaila. La signora ha compiuto 93 anni e ha voluto festeggiare con tutta la sua famiglia proprio nel salotto di Domenica Live con Barbara D’Urso. Successivamente l’attenzione si è spostata su Nancy Coppola che ha presentato al mondo la sua figlioletta di 5 giorni: “Ci vediamo presto in studio – ha detto la padrona di casa – Me la devo spupazzare questa meraviglia”. A Domenica Live è poi arrivato Matteo Salvini che ha scatenato un po’ di polemiche sulla sua definizione di “schifezza” per l’utero in affitto.

