Grande Fratello 16, la semifinale: ecco il nome dell’eliminato della serata e dei finalisti. Al televoto, questa settimana, ci sono Enrico, Erika e Kikò. Ecco chi è stato salvato.

Questa sera, 3 Maggio 2019, è in onda una nuova attesissima puntata del Grande Fratello 16. Una puntata fondamentale: si tratta infatti della semifinale del reality show condotto da Barbara D’Urso. Tantissimi i colpi di scena anche in questa nuova puntata: una nuova brutta notizia per Francesca André, riguardante il suo ex Giorgio Tambellini, tra le altre cose. Ma, tra uno scoop e l’altro, il gioco continua. E questa sera un nuovo concorrente dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Chi tra Erica, Enrico e Kikò dovrà lasciare il gioco a un passo dalla finale? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello 16, la semifinale: chi è stato eliminato tra Erica, Enrico e Kikò

Sono tre i concorrenti in nomination nella penultima settimana della sedicesima edizione del Grande Fratello. Tre concorrenti che hanno dato tanto all’interno della casa: due uomini, Kikò Nalli e Enrico Contarin, e una donna, Erica Piamonte. Chi la spunterà? Il televoto, anche questa settimana, prevedeva una domanda in positivo. Ovvero: Chi vuoi salvare? È quindi il meno votato dei tre a dover dire addio alla trasmissione proprio a una settimana dalla fine. Ovviamente, tutti i concorrenti ancora in gara mirano a raggiungere la tanto ambita finale, che si terrà lunedì prossimo. Durante la settimana, sul web, i telespettatori si sono divertiti a fare pronostici: a quanto pare la concorrente più a rischio eliminazione è proprio Erika, essendo Kikò e Enrico tra i favoriti alla vittoria finale.

Il primo dei tre a salvarsi è Enrico. Dopo un po’, Barbara comunica ai ragazzi il verdetto ufficiale: il primo concorrente a dover lasciare la casa questa sera è Kikò. In seguito, sono stati aperti tre televoti flash: Valentina e Micheal sono stati eliminati. Gianmarco, Martina e Daniele sono in finale! Ora tocca decidere chi tra Enrico, Erica e Francesca sarà l’ultimo finalista. Via al televoto!

