Grande Fratello 16, dopo la lite tra Francesca e Gennaro scatta qualcosa

Tra Francesca e Gennaro dopo la lite furiosa tanto discussa negli ultimi giorni è scattato qualcosa. A quanto pare tra i due è tornato il sereno e non solo.

Al Grande Fratello i colpi di scena non mancano mai. In particolare quando si tratta del rapporto che c’è tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Solo poche ore fa siamo venuti a conoscenza che dopo la chiusura della diretta, i due hanno iniziato a litigare . La discussione era arrivata a livelli pesanti, dato che la De Andrè ha alzato le mani togliendo volutamente il piatto dalle mani di Gennaro. Un momento pesante che ha attirato l’attenzione anche della conduttrice che ne ha parlato ieri nella sua trasmissione pomeridiana. Ma la lite ha avuto una conseguenza pesante, dato che il modello nelle successive ore aveva dichiarato di aver chiuso con Francesca. Dopo un’intera giornata passata mantenendo le distanze l’uno dall’altro, i due hanno scelto di dormire in due letti separati. Tuttavia stamattina le cose sembrano aver già preso un’altra piega.

Stamattina i diretti interessanti di una delle storie che più sta appassionando l’edizione di quest’anno del Grande Fratello, si sono risvegliati insieme. Ma il colpo di scena non è tanto questo. La coppia infatti, dopo la furiosa lite che l’ha visti coinvolti, si scambia teneri baci ed effusioni sotto il cuscino. Sicuramente un passo importante per i due e soprattutto per chi ancora non crede nei reali sentimenti del modello . D’altro canto, un segno di voler trovare la pace, si era vista già ieri. I due avevano infatti cercato di sfogarsi con i loro compagni rivelando la loro delusione per la situazione che si era venuta a creare.