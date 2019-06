Chi è Luchè: età, carriera e vita privata del rapper giudice di Realiti, il programma condotto da Enrico Lucci su Rai Due.

Questa sera parte ‘Realiti-siamo tutti protagonisti’, un nuovo programma di Rai Due condotto da Enrico Lucci, composto da 6 puntate. Il format ideato da Umberto Alezio consiste nel giocare con i social network e in particolare sull’utilizzo che vip e non vip fanno di questo mezzo.

In ogni puntata verranno scelti dei concorrenti inconsapevoli che non saranno presenti in studio. La selezione avviene su personaggi famosi e non famosi che documentano tutto ciò che fanno sui social. A decretare per ogni puntata un vincitore saranno tre giudici e una giuria popolare. I tre ‘saggi’, questo il nome scelto per i giudici di ‘Realiti’, sono l’attrice Asia Argento, il rapper Luchè e lo scrittore Aurelio Picca, che giudicheranno i concorrenti e sceglieranno il vincitore ogni settimana insieme ai 10 della giuria popolare e al conduttore Enrico Lucci.

Chi è Luchè: il rapper giudice di Realiti

Tra i giudici, insieme ad Asia Argento e allo scrittore Aurelio Picca ci sarà il rapper Luchè. Originario di Napoli, il vero nome è Luca Imprudente. Nato nel 1981, è cresciuto nel quartiere Marianella.

Inizia la carriera nel 1997 con l’amico Ntò. I due fondano il collettivo Co’Sang. Divenuti famosi in città, danno alle stampe nel 2005 l’album Chi more pe’ mme. Grazie alla distribuzione della Universal il disco permette al duo di raggiungere una discreta notorietà a livello nazionale.

Ma nel 2012 Luchè decide di cambiare strada e di incidere un album da solista, passando dal napoletano all’italiano. Da qui pubblica 3 dischi, L1, L2 e Malammore. Tante collaborazioni con Marracasch, Emis Killa, Clementino e Achille Lauro.

Non abbiamo notizie sulla vita privata del rapper, non sappiamo se sia legato ad una ragazza dal suo profilo su Instagram riusciamo a scoprirne di più. L’artista sembra essere molto riservato da questo di vista.

