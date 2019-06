Marco Carta racconta la sua versione dei fatti a Live Non è la D’Urso, trasmissione condotta da Barbara D’Urso di mercoledì 5 giugno 2019.

Marco Carta sarà ospite di Barbara D’Urso questa sera nel programma Live Non è la D’Urso. La conduttrice si è aggiudicata ospiti molto desiderati da qualunque altra trasmissione che stasera racconteranno le loro versioni dei fatti in esclusiva. A partire dal cantante Marco Carta, di cui si è parlato negli ultimi giorni per la vicenda relativa al furto alla Rinascente. Fino a Pamela Perricciolo, agente di Pamela Prati, cooperatrice insieme ad Eliana Michelazzo in quanto accaduto nella vicenda relativa al fantomatico matrimonio con Marco Caltagirone. Insomma, va evidenziato che Barbara D’Urso sta svolgendo, soprattutto nell’ultimo periodo, un lavoro veramente eccezionale dal punto di vista giornalistico e, a questo punto, d’inchiesta. Sì, perché ormai non si può più parlare soltanto di gossip ma di vere e proprie inchieste condotte da una redazione altamente preparata e capace in lavori di un certo tipo.

Marco Carta: la sua verità a Live Non è la D’Urso

Com’è andata davvero? Marco Carta ha veramente rubato dei capi d’abbigliamento alla Rinascente per un valore di 1200 euro? Tanti interrogativi a cui cercherà di dare risposta Barbara D’Urso tramite la voce del diretto interessato. Oggi, mercoledì 5 giugno 2019, Marco Carta risponde alle domande della conduttrice e svela quella che è la sua verità, la sua versione dei fatti. Ciò che fino ad ora abbiamo potuto constatare è che il cantante è stato subito rilasciato. Mentre una sua fan, una persona che era con lui in quel frangente, è ancora in custodia cautelare.

Marco Carta ha sempre sostenuto, da quando è venuta fuori la notizia, che è estraneo ai fatti. Che nella vicenda del furto non c’entra assolutamente niente. A Live Non è la D’Urso non ci sarà un’aula di tribunale, sia chiaro, ma sicuramente si potranno dare risposte a tantissime domande che si sono posti gli italiani nelle ultime ore. In particolare, i fan di Marco Carta che adesso aspettano la verità raccontata da lui in persona e non da terze parti.

