The Voice Of Italy, durante la finale in diretta accade un particolare imprevisto che mette in difficoltà Simona Ventura e scatena i giudici.

Ieri sera è andata in onda la finale di The Voice of Italy 2019. In gioco un concorrente per ogni team, con l’elezione del vincitore alla fine della puntata. A trionfare in questa edizione è stato Gigi D’Alessio con la sua giovanissima artista Carmen Pierri. La finale del programma è andata in onda in diretta, per permettere al pubblico da casa di esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto. Ed è stato proprio per ‘il bello della diretta’, che è accaduto un imprevisto che ha spiazzato Simona Ventura dando luogo ad un simpatico siparietto e scatenando la reazione dei giudici. Vediamo cosa è successo.

The Voice, l’imprevisto che ha messo in difficoltà Simona Ventura

Nel corso della finale di The Voice andata in onda ieri sera, si è verificato un particolare imprevisto che ha spiazzato Simona Ventura. Al termine dell’esibizione di Brenda Lawrence del team Gué Pequeno, la conduttrice ha rivolto alcune domande alla giovane cantante e al suo coach, per commentare insieme la performance dell’inedito appena conclusa. Nel frattempo, come sempre accade nel corso di una diretta televisiva, alcuni uomini dello staff tecnico hanno cominciato a preparare il palco per l’esibizione successiva e uno di questi in particolare è passato davanti alla telecamera mentre Simona e Brenda erano inquadrate.

La conduttrice è rimasta spiazzata per un secondo, ma poi facendo leva sulla sua grande esperienza, ha subito esorcizzato la cosa: “Questa è la Rai ragazzi, stanno lavorando per noi”, ha detto e ha tirato a sé il giovane regalandogli l’applauso del pubblico e ringraziandolo in diretta per il lavoro che svolge insieme ai suoi colleghi per permettere la riuscita della trasmissione. Il siparietto ha scatenato l’ilarità dello studio e soprattutto dei giudici, che sono letteralmente scoppiati a ridere. “Non ci posso credere, sto volando”, ha detto Elettra Lamborghini, che insieme ai suoi colleghi ha faticato a tornare seria per continuare la trasmissione.

