GF16, Cristiano Malgioglio continua ad attaccare Francesca De André e di conseguenza anche Gennaro Lillio: post al veleno contro il concorrente su Instagram.

Cristiano Malgioglio continua a far parlare di sé per la sua antipatia mai celata nei confronti di Francesca De André. L’opinionista del Grande Fratello, amico della famiglia De André, non ama affatto i modi e gli atteggiamenti della nipote del grande Fabrizio, e non fa nulla per nasconderlo, né in puntata né sui social. Tanti i post che Malgioglio ha pubblicato negli ultimi giorni su Instagram proprio contro la De André, e ora che lei e Gennaro Lillio sono usciti allo scoperto e stanno vivendo la loro storia all’interno della casa, anche il bel napoletano è finito del mirino di Cristiano.

Cristiano Malgioglio, ecco le parole contro Gennaro Lillio

Cristiano Malgioglio non ama Francesca De André e di conseguenza anche Gennaro Lillio. I due ragazzi hanno cominciato una vera e propria relazione dopo la lite furiosa avuta nella notte tra lunedì e martedì e la cosa non piace a Malgioglio. Secondo lui, infatti, l’atteggiamento troppo sottomesso di Gennaro sarebbe una tattica per arrivare alla vittoria finale. Tattica che però non sta piacendo al pubblico. “Sei un giocatore astuto, ma il pubblico da casa ha capito”, questa la didascalia della foto pubblicata su Instagram da Malgioglio, che ritrae Gennaro in confessionale. Secondo l’opinionista, Gennaro farebbe la parte della vittima e si lascerebbe umiliare da Francesca solo per farsi amare dal pubblico, ma la cosa gli sarebbe sfuggita di mano.

Già nei giorni scorsi Malgioglio si era schierato contro Francesca, ma sempre a favore di Gennaro, dichiarando che senza di lei il napoletano avrebbe potuto vincere il programma. Ora invece ha cambiato idea e li ritiene entrambi immeritevoli della vittoria finale, lei per i modi e gli atteggiamenti, a suo dire, poco signorili, e lui per il suo attaccamento eccessivo e forse forzato a Francesca. Lunedì nella puntata finale del Grande Fratello, Malgioglio potrà dire quello che pensa ai diretti interessati, scatenando probabilmente l’ennesima lite con la nipote del grande Fabrizio De André.

Per rimanre sempre aggiornato sul Grande Fratello e su tutti i tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI

Potrebbe interessarti anche: