GF16, battibecco in giardino tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: i due si attaccano a vicenda e poi lei si lascia andare a un duro sfogo.

Mancano pochi giorni alla fine di questa edizione del Grande Fratello, ma gli animi dei concorrenti rimangono sempre accesi. Questa volta ad avere un battibecco sono stati Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, due dei finalisti del programma, che nelle passate settimane hanno avuto un flirt, senza che questo sia mai sfociato in una relazione vera e propria. Ora che manca poco alla fine, ecco che alcune incomprensioni tra i due sono venute fuori, portandoli ad uno scontro mentre erano in giardino.

GF16, lo scontro tra Martina e Daniele : “Arrogante”, accusa lui

GF16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno avuto un acceso battibecco. Mentre erano in giardino a prendere il sole, la ragazza ha occupato una sdraio solitamente riservata a Daniele. Quando lui le ha fatto notare la cosa, Martina ha risposto in maniera piccata, irritando il ragazzo, che le ha dato dell’arrogante. “A stento mi saluti o mi ringrazi quando ti dò le sigarette, non l’ho notato solo io”, ha aggiunto Daniele, intavolando così una discussione con la sua ‘ex’. “Sai quante cose di te danno fastidio a me”, ha risposto Martina, che ha subito mostrato di tenere testa al ragazzo e di non volersi scusare per qualcosa che non riteneva di aver sbagliato.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono sempre più lontani. In questi giorni prima della finale tutti i concorrenti pensano a quando usciranno dalla casa e se Daniele ha la testa rivolta alla sua famiglia, Martina si è sfogata con uno dei suoi compagni di viaggio, immaginando come andrà fuori dal programma con Daniele: “Fuori di qui ognuno per la sua strada”, ha dichiarato Martina, che ha sottolineato i tanti atteggiamenti del veneto che non le sono piaciuti, sui quali però non intende discutere con lui, perchè vuole finire il GF in pace con sé stessa e con gli altri. La sua volontà è duque quella di chiudere definitivamente la conoscenza nata nella casa con Daniele, che sembra essere della sua stessa idea.

