Come sono stati gli ascolti Tv di ieri, sabato 8 Giugno? Quale programma avrà vinto la serata? Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Anche ieri sera, sabato 8 Giugno, sono andati in onda dei programmi televisivi davvero eccezionali. Terminati gli impegni con Ballando con le Stelle con Milly Carlucci ed Amici di Maria De Filippi, i programmi trasmessi ieri sera sono stati altrettanto imperdibile. A partire da Rai Uno, con il match valido per la qualificazione agli Europei 2020. Fino a poi l’omaggio di Corrado a Canale 5. Ebbene. Con questi programmi imperdibili ed eccezionali, chi di esso avrà vinto la serata? Chi avrà, quindi, predominato la serata? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Ascolti Tv sabato 8 Giugno: i dati auditel dei programmi di prima serata

Prima di passare ai dati auditel, passiamo in rassegna i singoli programmi televisivi. Su Rai Uno, come dicevamo, è stato trasmesso il match tra Grecia e Italia, valido per la qualificazione al campionato Europeo 2020. La nostra Nazionale è riuscita a vincere sulla nazionale greca 3 a 0. Su Rai Due, invece, è andata in onda Ragazze di Zucchero. Ed, infine, su Rai Tre è tornata Camilla Raznovic con Ogni cosa è illuminata. Anche sui Canali Mediaset, i programmi sono stati davvero imperdibili. Su Rete Quattro, infatti, è andata in onda una nuova puntata de Il Segreto, la telenovela spagnola di successo. Su Canale 5, invece, l’omaggio a Corrado dopo 20 anni dalla sua morte. Ed, infine, su Italia Uno il film 17 Again-Ritorno al Liceo. Ebbene. Come saranno stati, quindi, gli ascolti tv? Eccoli di seguito. La partita di calcio ha conquistato il 28,8% di share, dominando la serata. Rai Due, invece, il 7,1%. Ed, infine, Camilla il 4,4%. Non sono stati affatto male gli ascolti dei canali Mediaset. Il Segreto, infatti, ha conquistato 6,2%. L’omaggio a Corrado, il 13,8%. Ed, infine, il film su italia Uno, il 5%.

