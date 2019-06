Giulia De Lellis Andrea Iannone fidanzati? Svelata la verità sulla coppia

Dopo essere stata pizzicata a Lugano in compagnia del pilota di Moto Gp, la De Lellis ha preso parte ad un evento in una discoteca di Latina. Qui l’influencer è stata riempita di domande. In particolare un ragazzo dal pubblico ha chiesto la verità sulla voce del presunto fidanzamento con Andrea Iannone. La De Lellis inizialmente è rimasta un po’ spiazzata, ma successivamente ha risposto con molta franchezza. L’influencer ha infatti rivelato di non essere ancora fidanzata con il bel pilota. Una risposta che comunque tralascia qualche dubbio visto che non è stata netta e precisa. Difatti la presenza del “ancora” nella frase, lascia molto all’immaginazione.

