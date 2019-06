Diletta Leotta sempre più bella e sexy su Instagram: la foto pubblicata dalla giornalista mette in mostra il suo decolleté da capogiro e manda in delirio i fan.

Diletta Leotta è sempre più bella e sexy, come mostrano le foto che giorno dopo giorno condivide con i suoi fan. La giornalista sportiva, oltre che per la sua professionalità, è amata e apprezzata per la sua bellezza e per il suo fisico mozzafiato, che ama mostrare sul suo profilo Instagram da oltre 4 milioni di followers. La foto appena pubblicata dalla giornalista siciliana non fa eccezione e infiamma Instagram.

Diletta Leotta sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza e relax nella sua Sicilia prima di tornare a Milano per ricominciare a lavorare. Le stories e le foto pubblicate dalla giornalista nelle ultime ore la ritraggono in barca o in piscina, sempre con del buon cibo siciliano, in particolare i dolci tipici regionali. Ma anche se la bella Diletta si sta lasciando andare a qualche libertà in più in fatto di cibo, nulla scalfisce il suo fisico perfetto e la sua bellezza mozzafiato.

L’ultimo scatto pubblicato dalla Leotta la ritrae infatti in costume, probabilmente a bordo di una piscina, come si intravede anche nelle storie, più sexy e bella che mai. Viso quasi al naturale, cappello di paglia e un bellissimo fiore rosa tra le mani, Diletta indossa un costume rosa che mette in mostra il suo decolleté perfetto. Nonostante si tratti di un pezzo intero, infatti, il costume rende giustizia al seno generoso di Diletta e manda letteralmente in delirio i fan. Migliaia i like e i commenti sotto al post, che non possono fare a meno di sottolineare il decolleté esplosivo della giornalista.

