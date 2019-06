Francesca Del Taglia sotto accusa dopo l’ultima foto postata sul suo profilo ufficiale di Instagram: ‘Che ignoranza’, la dura replica dell’ex corteggiatrice.

Uomini e Donne ha visto nascere tantissime coppie. E se molte non sono durate, altrettante vivono ancora la loro storia d’amore. È il caso di Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, insieme da ben 7 anni. La coppia è molto amata e seguita sui social, ma, come sempre, anche per loro non mancano gli haters. Non è la prima volta che l’ex corteggiatrice deve difendersi da alcune accuse su Instagram. E anche sotto la sua ultima foto, c’è chi ha avuto da ridire. Scopriamo cosa è successo.

Francesca Del Taglia sotto accusa su Instagram: la sua risposta spiazza tutti

Francesca Del Taglia è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Bella e dal carattere determinato, ha conquistato il suo Eugenio fin da subito, uscendo con dalla trasmissione di Maria De Filippi nel 2012. La De Taglia continua a tenersi in stretto contatto con i suoi fan attraverso il suo profilo di Instagram. Qualche ora fa ha postato questo scatto, in cui l’ex corteggiatrice mette in evidenza tutta la sua vitalità:

Lo scatto ha attirato subito migliaia di like e commenti. Ma non tutti hanno gradito. C’è stato infatti chi ha attaccato Francesca, in modo non proprio velato. Ecco un commento di un utente, al quale la Del Taglia non ha esitato a rispondere a tono:

Francesca risponde all’accusa di ignoranza del follower, sottolineando un errore grammaticale commesso proprio da quest’ultimo nel suo commento. Insomma, la Del Taglia non è certo una che le manda a dire. E l’ha dimostrato anche in questo caso!