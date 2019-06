Live Non è la D’Urso, tra gli ospiti della puntata di domani anche Francesca De André e Gennaro Lillio: ecco cosa faranno.

L’estate è ormai alle porte, ma anche se tante trasmissioni hanno già chiuso i battenti, non è così per Live-Non è la D’Urso. Il seguitissimo talk di Barbara D’Urso ci sarà anche questo mercoledì, con un nuovo scoppiettante appuntamento. Ed è stata proprio la padrona di Casa oggi a Pomeriggio 5 a svelare alcune anticipazioni sulla puntata di domani sera. Tra gli ospiti della serata, tantissimi protagonisti del Grande Fratello appena terminato. Nello specifico, due tra i concorrenti più in vista di questa edizione saranno sottoposti al temutissimo giudizio delle 5 sfere. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Live – Non è la D’Urso, Francesca e Gennaro ospiti: due contro tutti

Il Grande Fratello 16 è appena terminato, con la vittoria della ‘ragazza dal cuore di latta’ Martina Nasoni. Ma, a quanto pare, delle vicende della Casa più famosa della tv si parlerà ancora per molto. Sicuramente nei programmi della D’Urso. È stata proprio la conduttrice a svelare alcune chicche sull’appuntamento di domani di Live-Non è la D’Urso. Tra gli ospiti in studio, ci saranno due tra i protagonisti principali del Grande Fratello di quest’anno. La coppia più chiacchierata della casa, Francesca De André e Gennaro Lillio. Ebbene, per i due piccioncini c’è il ‘gioco’ più temuto del talk di Canale 5. Il 5 contro 1 ( in questo caso contro 2) delle sfere. Cinque personaggi inizialmente mascherati saranno liberi di esprimere le loro opinioni, positive o negative, sui personaggi in questione. Cosa diranno ai due gieffini? Ma soprattutto, come reagiranno? Conoscendo il caratterino della De André, ne vedremo delle belle! La concorrente intanto è tornata sui social, e la sua prima frase ha già scatenato alcune polemiche. Non ci resta che attendere la nuova puntata di Live-Non è la D’Urso per scoprire cosa succederà!

