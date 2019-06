Ormai è risaputo che Giulia De Lellis e Andrea Iannone si frequentano: ecco la reazione sorprendente di Andrea Damante, ex fidanzato dell’influencer.

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è una delle più ricercate sul web e paparazzate del momento. L’ex di Belen è stato il primo ad iniziare la conoscenza chiedendo il numero di lei e i due si sono inizialmente frequentati esclusivamente sui social. Mentre lui aveva già chiuso definitivamente con Belen Rodriguez da un po’, la De Lellis dopo la rottura con Irama aveva deciso di riavvicinarsi al suo amore storico l’ex tronista Andrea Damante. Ci sono state prove foto dei due, anche di baci, ma nonostante ci avessero riprovato, entrambi hanno capito che la loro è una storia senza futuro quindi l’influencer ha deciso, solo una volta che ha chiuso definitivamente con Andrea, di provare con Iannone, con il quale ha dichiarato di frequentarsi.

Giulia De Lellis e Iannone: ecco la reazione di Andrea Damante

Ella è stata vista in compagnia del fratello di Iannone e ad una gara di MotoGp. Sono state scattate foto dei due insieme in un bar a Lugano e successivamente i due hanno pubblicato scatti compromettenti. Infatti si vede Andrea Iannone nella sua villa a Lugano in una foto che sembra scattata da Giulia De Lellis e poco dopo lei ha postato una foto in cui beveva un drink e lo sfondo delle foto appare lo stesso di quella di Iannone. Un’altra foto compromettente è stata quella di lui con una misteriosa donna accanto.

Ma come sarà stata la reazione di Andrea Damante a questa relazione? Non ha ancora fatto dichiarazioni ufficiali in merito ma stando a delle fonti avrebbe dichiarato ai suoi cari che non si aspettava una relazione tra i due ma è consapevole che la vita di Giulia, come la sua, deve andare avanti. Andrea Damante aveva conosciuto Iannone un anno fa in occasione di una cena.

