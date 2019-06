Ursula e Sossio di Uomini e Donne sono in crisi? Ecco che le parole del calciatore sembrano sciogliere tutti i dubbi.

La coppia formata da Ursula e Sossio fin dai tempi di Uomini e Donne è stata sempre molto travagliata. Infatti i due alternavano momenti di grande serenità a momenti di crisi fino ad arrivare a una vera e propria rottura. I due si erano poi rimessi insieme e avevano partecipato a Temptation Island, dove lui si era comportato veramente male nei confronti della fidanzata. Sembrava allora che tra i due non ci fosse più speranza ma quando si sono ripresentati a Uomini e Donne non solo hanno consolidato il loro rapporto ma lui le ha fatto anche una proposta di matrimonio. La donna ha poi annunciato felice la sua gravidanza e quindi sembrava arrivato finalmente il lieto fine per la coppia, ma potrebbe non essere così.

Ursula e Sossio: la smentita sulla crisi

In un’intervista al settimanale Dipiù, Ursula Bennardo aveva lasciato trasparire una certa incertezza verso il suo rapporto con Sossio. L’uomo ha deciso di rassicurare i suoi fan, visto il proliferare dopo dell’intervista di numerose notizie che davano la coppia per spacciata, smentendo la crisi in modo molto semplice e efficace: inquadrando il pancione di Ursula. Anche lei ha deciso di replicare, in modo più concreto, dicendo che è impossibile credere a delle simili voci e che alcune pagine non sono affatto credibili e invitando anche i suoi fan a non seguirle. Tuttavia non possiamo dimenticare le parole di Ursula al settimanale, con le quali aveva chiesto al compagno di dirle la verità, cioè se fosse cambiato qualcosa nel sentimento tra di loro. Non sembrava certa ne dell’amore verso di lei né, peggio ancora, dell’amore verso il nascituro, che Ursula ha dichiarato essere una bambina. Ella aveva detto chiaramente di avere il timore che Sossio Aruta si stesse allontanando da loro, forse per paura di un futuro con lei di diventare di nuovo padre. Parole forti, che non sappiamo se siano dovute semplicemente agli ormoni della gravidanza, sulle quali però ora sembra essere calato il silenzio da parte dei due.

