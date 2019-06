Ascolti tv di mercoledì 12 giugno, Barbara D’Urso domina con Live-Non è la D’Urso: vediamo insieme tutti dati auditel della serata nel dettaglio.

Ieri, mercoledì 12 giugno, è andata in onda la tredicesima puntata di ‘Live-Non è la D’Urso’, lo show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso che è stato prolungato di qualche settimana visto l’enorme successo. La Rai ha risposto invece con i film ‘Un matrimonio da Favola’ e ‘Pompei’, in onda rispettivamente su Rai Uno e Rai Due. Ma chi si è aggiudicato lo share più alto della serata? Scopriamolo insieme con i dati auditel del 12 giugno.

Ascolti tv di mercoledì 12 giugno: ecco chi ha vinto la serata

La serata del 12 giugno è stata stravinta da Barbara D’Urso. Seppur con un piccolo calo rispetto agli ascolti della settimana scorsa, Live-non è la D’Urso domina la lotta dello share e porta a casa il risultato. Quasi 3 milioni di spettatori e uno share del 19.4% per la D’Urso, che nella puntata di ieri sera ha portato alla luce nuovi sconcertanti dettagli sulla saga infinita del finto matrimonio di Pamela Prati, con quest’ultima che all’ultimo minuto non si è presentata in studio perchè la produzione e la conduttrice si erano rifiutati di accettare alcune sue particolari condizioni.

Rai Uno e il film ‘Un Matrimonio da Favola’ hanno risposto con 2 milioni e mezzo circa di spettatori e uno share del 12.2%, seguiti a ruota da ‘Chi L’ha Visto’, in onda su Rai Tre che ha ottenuto il 9.2% di share ed è stato guardato da poco più di 1 milione e 600mila spettatori. Il film ‘Pompei’ in onda su Rai Due, dopo lo slittamento in seconda serata di ‘Realiti’, è stato invece guardato da 1.356.000 spettatori, ottenendo il 6.4% di share, seguito a ruota dalla divertentissima commedia ‘Una Notte da Leoni 2‘, andata in onda su Italia 1 e vista da poco più di un 1.200.000 persone, con uno share del 5.8%. ‘Hostage’, horror di Rete 4, non ha superato il 4.4% di share e non ha raggiunto i 900.000 spettatori. Share del 3%, infine, per La7, con ‘Atlantide’, seguito da 653.000 persone.

