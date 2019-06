Come ti vedi tra 10 anni? Lo svela Giulia De Lellis a cuore aperto: le sue dichiarazioni sul suo futuro commuovono i fan.

Giulia De Lellis, dopo aver messo definitivamente fine alla sua storia con il tronista Andrea Damante, sembra aver trovato di nuovo l’amore con Andrea Iannone, campione di MotoGP. Andrea Iannone, appena uscito dal flirt con Audrey Bouettè, dopo la fine della storia con Belen, non avrebbe avuto relazioni importanti, quindi Giulia potrebbe avergli finalmente fatto dimenticare la showgirl argentina.

La storia con Iannone è partita piano piano. Secondo Spy il pilota di moto avrebbe notato la giovane influencer e chiesto il numero di lei. Poi è iniziata un’amicizia virtuale tra i due sui social e uno scambio di like che non è sfuggito ai rispettivi fan. Giulia è apparsa in foto con il fratello di Andrea Iannone e poi ha assistito a una gara al Mugello di quest’ultimo. Poi il blog di Isa e Chia ha pubblicato una foto che ritrae Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme in un bar di Lugano, città dove egli vive. La De Lellis, che ha appena lanciato una linea di costumi, ha quindi lasciato Verona, dove vive da alcuni anni, per trascorrere un romantico weekend in compagnia del suo nuovo fidanzato.

Giulia De Lellis, le sorprendenti dichiarazioni sul suo futuro

Iannone è da sempre molto riservato sulla sua vita privata mentre la De Lellis lo è diventata dopo la sua definitiva rottura con Andrea Diamante, motivo per il quale i due non hanno ancora ufficializzato una storia di cui spuntano ovunque prove. Secondo molti, la storia tra i due potrebbe essere già molto importante, dato che lui si è mostrato in un’Instagram story con il fratello di lei. Inoltre, ha dichiarato qualcosa di importante nell’intervista al settimanale Uomini e Donne. Tra dieci anni, se immagina la sua vita, si vede non solo come una donna in carriera e indipendente, ma anche come moglie e madre e dichiara di stare lavorando duramente proprio a questo fine. Quindi viene spontaneo chiedersi se si stia impegnando solo nel lavoro o anche per far diventare solida la sua relazione con Iannone.

