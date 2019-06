In molti si staranno chiedendo se Erica e Gaetano stanno insieme dopo l’uscita del Grande Fratello. La ragazza ha deciso di raccontare come stanno le cose.

Erica e Gaetano sono due dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello che all’interno della casa si sono innamorati. Tuttavia, come spesso accade, una coppia che funziona nella casa del GF non è detto che funzioni anche al di fuori, quindi non sappiamo come potrebbe andare a finire tra di loro. Sono molte le coppie che si sono formate quest’anno a partire da Kikò e Ambra e Francesca e Gennaro, anche se le coppie di concorrenti sono spesso state tacciate di essere false. Nel caso di Francesca e Gennaro a causa di alcuni atteggiamenti di Gennaro nella casa, secondo Cristian Impanato, poiché il ragazzo avrebbe suggerito ad altri concorrenti di farsi delle storie televisive. Nel caso di Kikò e Ambra invece non convincono per la diversità tra i due soggetti e perché sono troppo spesso in televisione piuttosto che fuori a godersi la loro storia assieme.

Anche a Erica e Gaetano iniziano in molti a fare domande sul loro rapporto. La ragazza in questi giorni ha rivelato di non essere stata molto in salute a causa di un fortissimo mal di testa e si è tenuta lontana da i social e di conseguenza ha molto fatto preoccupare i suoi fan. L’esperienza nella casa l’aveva molto stressata e ha portato per lei anche molte novità. Ripresasi, Secondo Gossipetv e Radiohotmusic, l’ex gieffina ha voluto svelare sui suoi social i dubbi sulla sua storia con Gennaro. Ha rivelato che lei e Gaetano non sono ancora riusciti a vedersi dopo la finale ma si può dire che non si siano sentiti. Questo secondo lei non permette di trarre delle conclusioni affrettate per quanto riguarda la loro storia e che rimane soltanto da attendere.

