Angela Nasti sommersa dalle critiche per non essere stata onesta, a detta di molti, durante il suo percorso sul trono: interviene la sorella Chiara, che spende parole molto forti per lei.

In questi giorni dilaga il gossip sull’ex tronista Angela Nasti, che ha lasciato Alessio Campoli dopo avregli chiesto una pausa di riflessione a poche settimane dalla scelta. Tante le indiscrezioni che stanno trapelando in questi giorni, secondo cui Angela non sarebbe mai stata particolarmente interessata ad Alessio e lo avrebbe scelto senza convinzione, con l’intento di conoscerlo meglio fuori e decidere quale futuro dare alla storia con lui. Ma i fan del programma hanno duramente attaccato l’ex Tronista, dandole della falsa e attratta solo dalle telecamere. A darle conforto ci ha pensato la sorella, nonchè nota influencer, Chiara Nasti: vediamo le sue parole.

Le parole forti di Chiara Nasti sulla sorella Angela

Chiara Nasti è intervenuta sui social per difendere la sorella Angela, accusata dal web di aver fatto una scelta finta a Uomini e Donne. La nota influencer napoletana è accorsa in difesa della sorella minore, dedicandole una commovente storia su Instagram e facendole sentire tutto il suo conforto e la sua vicinanza in questo momento difficile, in cui l’ex tronista è presa di mira dai fan di Uomini e Donne.

Nella story pubblicata da Chiara Nasti, si vede una foto delle due sorelle da piccole, con una dolce e commovente dedica: ‘Alla fine ci faremo forza a vicenda come sempre, nonostante tutto e tutti’, scrive l’influencer, che ha poi aggiunto: ‘Sei sangue del mio sangue. Siamo abituate a sopportare cose, per noi è solo aria fastidiosa’. Le parole di Chiara Nasti sono forti e intense, e contengono tutto l’amore e l’attaccamento alla sorella: ‘Siamo sempre due bambine, a testa alta però‘, conclude Chiara, che ha voluto dimostrare l’infondatezza delle accuse rivolte alla sorella e soprattutto la poca importanza che entrambe stanno attribuendo alle cattiverie scritte sul loro conto.

