Dopo la fine della loro storia d’amore, Giulia e Francesco hanno avuto un primo incontro: ecco com’è andata tra i due giovani.

Francesco Monte e Giulia Salemi si erano incontrati e innamorati durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip. Nonostante per molti la loro fosse solo l’ennesima storia televisiva, altri erano diventati dei fan accaniti della coppia, tanto da creare per loro il nickname Fralemi. Di conseguenza la rottura tra i due ha fatto dispiacere molti, che non volevano rassegnarsi alla cosa. Che Monte e la Salemi si siano lasciati pare una cosa definitiva e, nonostante lei stia soffrendo, come dimostrano le parole della madre Fariba, deve trovare il modo di andare avanti dopo la fine della loro relazione. Francesco Monte pare invece che l’abbia superata, non solo data la vacanza a Ibiza, ma anche secondo le voci che girano su una sua presunta intesa sentimentale con Diletta Leotta. Questa ipotesi è stata però smentita direttamente dalla Leotta, che ha affrontato da poco la rottura di una relazione durata 4 anni, rivelando a a Tabloid.it che tra lei e l’ex tronista c’è solo un’amicizia. I fan dei Fralemi hanno gioito per questa smentita, ma per ora non sembrano esserci ugualmente speranze per loro.

Giulia e Francesco, primo incontro: nessuna foto insieme

La Salemi e Monte si sono incontrati al lago di Como durante una sfilata. All’evento Guess c’era anche un altro ex protagonista, come Francesco, di Uomini e Donne, l’ex tronista Andrea Damante, anche lui reduce da una rottura con una Giulia, la De Lellis. Secondo Il Giornale.it Francesco e Giulia sarebbe stato abbastanza freddi, ignorandosi reciprocamente. rivolti la parola. Inoltre, tra i video circolati della serata non ce n’è nemmeno uno che lì ritragga assieme. Quindi pare definitivamente sfumata, almeno per ora, ogni possibilità di un riavvicinamento tra i due.

