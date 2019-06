L’attuale compagna di Jeremias Rodriguez, Soleil Sorge è davvero irresistibile su Instagram: appare in costume, ma spunta un tatuaggio proprio lì.

È senz’altro un personaggio televisivo davvero controverso. Sin dal suo primo debutto in televisione, Soleil Sorge si è dimostrata subito per quello che è. Una ragazza davvero molto decisa, forte e, soprattutto, con le idee molto chiare. Reduce dall’esperienza de L’Isola dei Famosi, la bella e sexy americana è riuscita, ancora una volta, a riscuotere un notevole successo. Ne sono la prova tangibile i numerosi followers su Instragram. Ed è proprio qui, infatti, che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha pubblicato un’incantevole foto in costume. Che mette in risalto un tatuaggio in un posto davvero molto ‘particolare’. Vediamo tutto nel dettaglio.

Soleil Sorge irresistibile: il costume è sgambato, spunta il tatuaggio proprio lì

Una versione del tutto inedita di Soleil Sorge, ma che, dati i numeri, sembra aver riscosso un successo davvero pazzesco. Poche ore fa, infatti, l’attuale compagna di Jeremias Rodriguez ha pubblicato un delizioso scatto su Instagram. Solei è in costume. E, certo, la sua perfetta forma fisica avevamo potuto già notarla durante l’adventure reality di Canale 5. Ma bisogna ammettere che in questo scatto, riproposto anche in alto, è davvero irresistibile. Come dicevamo quindi, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini indossa un fantastico monokini color cuoio. Che, data la profonda sgambatura, mette in evidenza un particolare tatuaggio. Se si guarda con attenzione la foto, infatti, si vede chiaramente, nella parte interna della coscia, un vero e proprio tatuaggio. Ovviamente, non è stato possibile vedere con chiarezza il disegno. Ma, a quanto pare, sembra avere tutta la forma di una luna. Tralasciando questo particolare, la foto, nella sua interezza, è davvero spettacolare. Soleil è, senza alcun dubbio, di una bellezza davvero mozzafiato.

