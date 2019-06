Live-Non è la D’Urso: Pamela Prati declina l’invito, ma in studio tornerà un super ospite. Appuntamento rimandato? Cresce l’attesa.

La grande attesa per l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso ha tenuto per l’intera settimana i telespettatori col fiato sospeso. Ad accendere la curiosità la vicenda più seguita del programma, l’ormai rinomata che ha visto coinvolta Pamela Prati. Dopo la rinuncia a partecipare alla scorsa puntata del talk show, la showgirl sarda era l’ospite indiziato ad alzare gli ascolti nell’ultimissima puntata che andrà in scena questa sera, mercoledì 19 Giugno 2019, su Canale 5. Indiscrezioni rivelano però che qualcosa è andato storto e nemmeno questa volta la showgirl presenzierà in studio per un confronto con la padrona di casa. Come sono andate le cose?

Pamela Prati, che ha già dato forfait all’ultimo secondo della scorsa settimana, anche stavolta declina l’invito della D’Urso. Ancora misteriosi i motivi della scelta della soubrette, certo è che il caso ha tenuto tutti col fiato sospeso e ancora lascia accesa la curiosità dei telespettatori che hanno seguito la vicenda appassionatamente. La D’Urso, nonostante il forfait, non si perde d’animo e tornerà sulla questione provando a rivelare ancora una volta i retroscena. Indiscrezioni lanciate da Panorama.it, rivelano che negli studi di Live-Non è la D’Urso dovrebbe invece esserci Pamela Perricciolo. Tre settimane dopo la prima, sarà lei la protagonista di una nuova intervista, pronta a rispondere alle domande della padrona di casa. Cresce l’attesa, dunque, curiosi di conoscere come ne uscirà la soubrette sarda e quando finalmente le due potranno guardarsi negli occhi per soddisfare il pubblico da casa, in attesa trepidante di scoprire tutte le sfumature del caso.

