Walter Nudo è gay? Francesca Cipriani lancia l’indiscrezione choc a ‘Live-Non è la D’Urso’: l’attore affronta le famose 5 sfere e viene attaccato su più fronti.

Walter Nudo è uno degli attori più ammirati e amati della televisione italiana. La sua bellezza e la sua bravura hanno da sempre conquistato il favore del pubblico, che con i suoi voti lo ha eletto vincitore di due dei più importanti reality della tv, ovvero ‘L’isola dei Famosi’ e il ‘Grande Fratello Vip’. Negli ultimi mesi la vita di Walter è cambiata improvvisamente per due ischemie che lo hanno colpito, costringendolo a dei delicati interventi. Oggi, però, che il peggio sembra passato, Nudo è tornato quello di prima ed è stato ospite da Barbara D’Urso per l’ultima puntata di ‘Live-Non è la D’urso’.

Potrebbe interessarti anche:

L’indiscrezione choc di Francesca Cipriani su Walter Nudo: ‘E’ gay’

Ospite a ‘Live-Non è la D’Urso’, Walter Nudo ha affrontato le temutissime 5 sfere, in una delle qualie era seduta Francesca Cipriani, sua grande ammiratrice in passato, che ha accusato l’attore di essere solo un personaggio costruito. ‘Ti ho scritto e non mi hai mai risposto – ha detto la Cipriani – sei finto e maleducato‘. Ma quando gli è stato chiesto della sua tanto chiacchierata castità e Walter ha confermato di essere ancora single e casto, la Cipriani ha rincarato la dose: ‘Io so che sta con una persona, che ce l’ha con me. Digli pure di stare tranquillo’, ha detto, lasciando così intendere che Walter Nudo sia gay, e aggiungendo che i due avrebbero trascorso Capodanno e San Valentino insieme in una suite e che trascorrerebbero intere giornate insieme. Solo risate da parte dell’attore davanti a queste affermazioni, da lui ritenute completamente false.

Ma gli attacchi ricevuto dalle 5 sfere non si sono fermati qui per il povero Walter. Oltre a Francesca Cipriani, che ha svelato la sua presunta omosessualità e gli ha dato del falso, anche il suo ex agente Lele Mora ha detto la sua, raccontando di aver pagato di tasca sua per fargli vincere L’Isola dei Famosi. Pesanti le accuse contro Walter, che ha risposto a tutti con il sorriso, dimostrando di non volere arrivare allo scontro con nessuno.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI